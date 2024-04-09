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礁溪協天廟主委雙胞案判決確定 新派勝出、籲舊派還廟產

中央社／ 宜蘭9日電

宜蘭礁溪協天廟民國109年間改選主委鬧雙胞，最高法院日前裁定駁回前主委吳朝煌等人上訴，確認新任主委吳宏昱與廟方委任關係。吳宏昱今天籲舊管理團隊儘速歸還廟方相關財務

有200多年歷史的礁溪協天廟供奉關聖帝君，香火鼎盛是當地信仰中心，每年香油錢更達新台幣近億元，前主委吳朝煌認為新任主委吳宏昱違反章程，因而另辦選舉，選出簡蒼明擔任主委，主委因而鬧雙胞，吳朝煌等人並提起選舉無效訴訟。

吳宏昱的委任律師陳倉富表示，案經宜蘭地院判決，確認吳宏昱與協天廟第13屆主任委員委任關係存在，當事人上訴高等法院遭駁回，再經最高法院裁定駁回上訴，全案確定。

陳倉富說，協天廟第12屆管理委員、監察委員及信徒代表的任期依規定於109年6月7日屆滿，同年7月選舉產生138名新任信徒代表，並已送主管機關備查在案。

陳倉富指出，新任信徒代表於109年9月3日依章程規定，完成召集信徒代表大會選舉及決議，也經主管機關備查及核發證明在案，已具程序上及形式上合法性，應由吳宏昱依法行使協天廟主任委員職務。

吳宏昱今天在協天廟公布欄張貼協天廟的收據供信徒參考，呼籲舊有管理團隊自即日起不得再擅自經收或動支協天廟財務或經費，並儘速歸還廟方相關財務及廟產。記者致電吳朝煌，但吳朝煌未接電話，未能取得回應。

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