上校向德恩拿降共誓約書拍照兼收賄 玷汙軍魂懲戒法院免職

陸軍步兵訓練指揮部前上校作戰研究發展室主任向德恩被中華人民共和國吸收，每月拿4萬元內應費，還穿軍服簽「投降承諾書」，最高法院去年底依貪汙治罪條例違背職務收受賄賂罪判向7年6月徒刑，褫奪公權4年，沒收56萬元犯罪所得定讞。向經監察院彈劾，懲戒法院判向免除職務。

向德恩曾任陸軍金門防衛指揮部金門守備大隊上校大隊長、步兵206旅上校副旅長、裝甲564旅上校副旅長、第八軍團指揮部作戰處上校副處長、步兵訓練指揮部作戰研究發展室上校主任研究教官等職。

金門旅行業者邵維強2002年起為中共發展組織，受中國共產黨廈門市人民政府第四辦公室指示，負責引介現役軍人供中共接觸吸收。邵因僱用向德恩的尤姓前妻擔任旅行社員工，而結識向，2018年聽聞向德恩夫妻離婚、向有意退伍，邵假意關心，勸向繼續留營，還說可以透過人脈助他升遷。

邵協助向德恩把戶籍遷到旅行社，再以「中共人民解放軍南京軍區司令向守志」應為向德恩的叔公輩親戚，中共廈門四辦「康主任」為此致贈「向守志回憶錄」和「長白山印章」為由，轉交給向，拉攏向與中共廈門四辦官員接觸，以利行賄。

邵維強告訴向德恩「早一點讓習大大那邊認同」、「支持兩岸和平統一」、「做這事就是我們早點讓他們認同我們……你的需求、需要什麼樣的話，升遷、包括各方面的，所以你有想法了、有安排了，你慢慢就會感受得到」、「你有什麼困難、有什麼想法，都可以告訴我，工作上、財務上等等，他們都安排好了」。

2020年初，向德恩到邵的旅行社，穿著我國軍服簽下「投降承諾書」宣誓效忠中共，並拿誓約書和邵合影，向每月收取4萬元的內應費，總共收取56萬元；2022年9月向德恩調任陸軍步兵訓練指揮部，檢調搜索他的住處、辦公室。向被依違背職務收受賄賂罪判7年6月徒刑確定。

監察院認為向玷辱國軍廉潔軍風，除涉犯貪汙刑章，也違反國軍應效忠中華民國義務及誠信清廉，嚴重斲傷國軍保家衛國形象，彈劾後送懲戒法院審理。

懲戒法院認為效忠國家、捍衛憲法是軍人天職，向德恩身為高階軍官，受國軍長期栽培，卻違背忠誠義務、收受賄賂、簽立降共誓約書，宣誓效力中共，敗壞官箴及軍紀，危害軍譽、民心士氣，已不適任軍職，判最嚴厲的免職處分。