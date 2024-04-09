北檢追徵樂陞案許金龍犯罪所得12億餘元 請求權人得聲請發還或給付

樂陞科技前董事長許金龍涉犯證券交易法等罪，最高法院去年判許10年徒刑，併科6000萬元罰金，沒收12億餘元犯罪所得定讞，許已入監服刑。台北地檢署日前公告，應追徵許金龍犯罪所得新台幣12億餘元，請求權人得於聲請截止日前，檢附權利證明文件或執行名義，以書狀向北檢聲請發還或給付。

全案源於，許金龍為讓樂陞科技股價不墜，2016年5月與樫埜由昭、王佶共謀，由樫埜由昭對外稱出資20％，創造日商「百尺竿頭公司」有意公開收購樂陞假象。投資人誤信公開收購方為日商，而非陸資，進而大量買股，但最終沒有完成公開收購交割，樂陞股票大跌。

更一審指，許金龍取得私募股票牟利，透過謝等人佯以策略性投資人名義發動私募，取得不少樂陞股票，未據實申報公告，影響金融市場秩序重大；許使投資人誤以為百尺竿頭資力充分，取得價差暴利，並操縱股價與內線交易，嚴重破壞證券投資市場秩序，依證交法判刑10年。最高法院駁回上訴定讞。許去年9月已入獄。