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北律「神鬼女會計」涉侵占6098萬涉洗錢 北檢偵結不起訴

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

律師界「神鬼女會計」稱號的台北律師公會前會計李雪琴，涉利用處理財務機會侵占公款，2013年至2020年間侵占6098萬7263元，遭台北律師公會告發涉犯洗錢防制法。台北地檢署今偵結，考量本案李將款項挪為己用，主觀上為收取不法所得，未有與其他人共同掩飾、隱匿款項情事，罪嫌不足，處分不起訴。

李雪琴自1998年11月10日至2021年1月13日止，擔任台北律師公會秘書處的會計人員，負責處理該會提領特定業務款項、保管銀行存摺。

台北律師公會認為，李雪琴於2013年至2020年間，利用職務之便提領與侵占公款6098萬7263元，向法院對李聲請強制執行，調閱李名下財產資料，查得李名下財產寥寥無幾，認為李涉有違反洗錢防制法之掩飾、隱匿特定犯罪所得來源犯行。

檢方調閱各金融機構帳目明細，查無李雪琴有與其他人共同掩飾、隱匿款項情事，難認李有為規避監控，將所得款項故意分散於各帳戶或切斷資金的關聯性，本案未查得有以虛偽交易外觀掩飾或隱匿犯罪所得，形式上並無合法化犯罪所得來源、去向與所在的作用，與掩飾、隱匿性質不符，罪嫌尚有不足，處分不起訴。

李雪琴已自2013年至2020年間，不法侵占北律公款6000餘萬元，遭檢方依涉嫌業務侵占罪起訴、追加起訴。台北地方法院依業務侵占罪判她4年徒刑。檢方上訴，台灣高等法院認為她犯案長達8年，改判7年徒刑，沒收5458萬犯罪所得。

此外，李雪琴今年2月底，已因涉溢領2912萬餘元遭檢方起訴。當時起訴指出，李雪琴明利用職務之便填寫提款單，自2009年至2012年間，涉溢領北律公款2912萬2988元並侵占入己，檢方涉犯刑法詐欺取財、洗錢防制法之洗錢罪，提起公訴。

台北地檢署。圖／聯合報系資料照片
台北地檢署。圖／聯合報系資料照片

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