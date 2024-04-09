前陸軍上校向德恩簽降共承諾書 懲戒法院判免職

陸軍步訓部前上校主任向德恩（右）。記者張議晨／翻攝

陸軍步訓部前上校主任向德恩遭中國吸收，收賄56萬元並簽署投降承諾書，判刑7年6月定讞，遭監察院彈劾。懲戒法院一審認為，向德恩敗壞官箴及軍紀，日前判決向德恩免職。

全案起於，向德恩為陸軍步兵訓練指揮部作戰研究發展室上校主任研究官（已停職），民國107年間任陸軍裝甲第564旅上校副旅長時，遭經營旅行社的退休軍官邵維強吸收。

判決指出，向德恩同意以每月新台幣4萬元的對價，以「老張」為代號協助邵維強刺探軍情，簽署向中國投降的承諾書與支持兩岸和平統一的誓約書，並穿上軍服與承諾書合影，自108年10月至111年1月止，共計收賄56萬元。

一審高雄地方法院依貪污治罪條例違背職務收賄罪，判處向德恩有期徒刑7年6月，褫奪公權4年。案經上訴，二審台灣高等法院高雄高分院維持原判。向德恩不服判決，上訴三審，最高法院去年12月駁回上訴定讞。

行政究責部分，監察院認為向德恩是近年國軍現役軍官涉共諜案階級最高者，不思盡忠職守，為貪圖小利辜負國家多年栽培，置軍人神聖職責於不顧，背棄軍人服役前宣示效忠國家誓詞，自應受最嚴厲的處分，通過彈劾，移送懲戒法院審理。

懲戒法院一審認為向德恩有予以懲戒必要，身為高階軍官，受國軍長期栽培，卻違背忠誠義務收賄簽立誓約書，宣誓效力中國，敗壞官箴及軍紀，危害軍譽，不適任軍職，日前判決免職，可上訴。