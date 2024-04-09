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海軍女恍神撞死待轉區18歲男 判決出爐！這原因緩刑

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

海軍周姓女士官去年9月傍晚行經高雄進蓮池潭的翠華路口時，因精神恍惚誤踩油門，導致轎車失控暴衝向前方待轉區機車雙載的吳姓父子，18歲吳男遭拖行20米傷重不治；事後，周女以588萬與吳家達成調解，法院依過失致死罪，判她6月徒刑，緩刑3年。

判決指出，周女行經左營區新庄仔路行經與翠華路交岔路口前，本應停等紅燈，注意車前狀況，但周竟因疲勞緣故，貿然踩油門闖紅燈前行，導致撞飛拖行前方待轉區18歲吳男。

吳父指出，兒子就坐在機車後座，吳親眼目睹整輛車撞過來後，兒子遭車夾擊拖行，先以仰姿倒在周車頭引擎蓋上，又被推行至交叉路口，遭汽機車衝撞，重創胸、腹部。

當時，吳父一臉茫然擔心的說，兒子倒地後意識模糊，沒多久，醫院傳來不幸消息，吳18歲兒因多重創傷死亡。

檢警還原車禍事故，吳遭周追撞拖行後，被陳姓男騎士與劉姓女駕駛衝撞，檢方對陳、劉所涉過失致死部分，採不起訴處分；至於周，經事故鑑定委員會鑑定，她未注意車前狀況，為主要肇因，由於，周未曾有前科犯行，法院認，這場車禍為周一時不慎所致的偶發過失。

自始至終，周坦承犯行，並已支付調解金588萬元，向吳家達成調解；橋頭地方法院簡易庭法官審酌，吳家屬同意法院判處周緩刑，並建請從輕量刑，因而宣告緩刑3年，以啟自新。

高雄一輛轎車傍晚在翠華路突然暴衝撞前車，一對父子機車雙載遭波及，18歲兒子倒地昏迷（紅圈處），送醫宣告不治。記者張議晨／攝影
高雄一輛轎車傍晚在翠華路突然暴衝撞前車，一對父子機車雙載遭波及，18歲兒子倒地昏迷（紅圈處），送醫宣告不治。記者張議晨／攝影
高雄一輛轎車傍晚在翠華路突然暴衝撞前車，一對父子機車雙載遭波及，18歲兒子倒地昏迷，送醫宣告不治。記者張議晨／攝影
高雄一輛轎車傍晚在翠華路突然暴衝撞前車，一對父子機車雙載遭波及，18歲兒子倒地昏迷，送醫宣告不治。記者張議晨／攝影
高雄一輛轎車傍晚在翠華路突然暴衝撞前車，一對父子機車雙載遭波及，18歲兒子倒地昏迷，這場意外釀3人受傷。記者張議晨／攝影
高雄一輛轎車傍晚在翠華路突然暴衝撞前車，一對父子機車雙載遭波及，18歲兒子倒地昏迷，這場意外釀3人受傷。記者張議晨／攝影

待轉區 過失致死

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