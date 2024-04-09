網賣職籃球星男體照案 經營者確定要賠這名被害人30萬元
男子余啟豪經營兩情色網站，一個單片銷售，另一個則讓加入的會員看偷拍來的生殖器照，網站頁面也顯示被害人全臉和特徵，標註學校、職業，受害者包括職籃運動員，余去年8月被依非法利用個人資料罪判刑3年，沒收新加坡幣31萬餘元定讞。被害人之一、林姓運動按摩店店長求償100萬元，台灣高等法院民事庭判余須賠償30萬元確定。
余早在2014年間即因販賣偷拍來的影片遭台灣高等法院判刑1年，當時獲緩刑3年。余因違反個人資料保護法數罪，高檢署檢察官聲請
定應執行刑，高院刑事庭去年11月裁定應執行3年4月徒刑。
余先是由不明管道取得4名男子猥褻影像，又在2020年6月拿到王姓共犯提供的5名少年、22名成年人影像，陸續存在網路雲端硬碟，再以未採任何隔絕措施的經營方式，藉2網站散布、公然陳列、販賣。台灣籃壇2020年爆發偷拍風波，10多名球員遭側錄，余同年12月19日被警察查獲。
高院認定余犯個資法非法利用個人資料罪與刑法販賣猥褻影像罪、販賣竊錄他人非公開活動及身體隱私部位內容罪，而被害人為少年部分，另犯兒童及少年性剝削防制條例販賣少年為猥褻行為之電子訊號罪。高院指余為貪圖不法利益再犯案，犯罪時間長達1年半左右、被害人數眾多，判3年徒刑。最高法院駁回余上訴確定。
林姓運動按摩店店長因發現自己是遭竊錄身軀的受害者，認為隱私、名譽權遭侵害，提刑事附帶民事訴訟，求償100萬元。
余啟豪不爭執案情，但認為林的請求金額過高，他現在在監獄中服刑，沒有工作，也沒有財產。
高院民事庭認為林的身體隱私部位遭竊錄，還在色情網站上上架，讓林精神痛苦，林有權求償。在斟酌雙方的身分、地位、資力、經濟狀況、加害程度、受損情況等情狀後，合議庭認為余賠償30萬元合理，本件不得上訴。
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