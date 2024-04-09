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王牌交易所涉洗錢 中檢起訴7人

聯合報／ 記者陳宏睿／台中報導

王牌交易所涉及洗錢不法，台中檢警循線查緝。圖／台中市刑大提供
王牌交易所涉及洗錢不法，台中檢警循線查緝。圖／台中市刑大提供
號稱全台首家合法合規的ACE王牌交易所，涉成立境外公司設置「Alfred WAllet（阿福錢包）」，詐騙被害人購買泰達幣儲值在該虛擬錢包交易，再移轉贓款，上百人被騙超過三億元。台中地檢署昨天依洗錢、組織等罪起訴王牌創辦人潘奕彰等七人，建請法院從重量刑。

檢警今年一月間搜索，查扣「阿福錢包」內七百多萬元泰達幣，但該錢包系統事後立即被關閉，金流不知去向，疑是擁有該系統權限、綽號「包子」的共犯所為，檢警查出他潛逃東北亞，正設法追緝。

卅九歲潘奕彰是ACE王牌交易所創辦人，涉在英屬維京群島成立境外公司，設立虛擬錢包系統「Alfred WAllet」，再轉投資子公司富海數位創新公司，由卅二歲許男擔任富海負責人，投資虛擬貨幣，招攬加盟銷售「A+CArd」虛擬貨幣儲值卡，利用虛擬貨幣「線下場外」交易模式，與假投資詐騙集團合作。

詐團在假投資群組內安插自己人，張貼捧現金照，逢年過節辦理促銷、贈送物品取信被害人，再以股市波動大為由，引導被害人前往潘等人設立的虛擬貨幣門市購買泰達幣，儲存在「阿福錢包」系統。

台中地檢署指揮警調，去年六月至今年二月多次搜索，逮捕廿六人，其中許等六人聲押獲准。此案遭詐被害人一六二人，被害金額達三億四千萬元，其中一對退休夫婦短短三個月被騙一點五億元。檢警目前查扣台幣七百萬元虛擬幣、二七五○萬元房地產和六十二萬元現金等不法所得。

潘奕彰今年一月另被台北地檢署查獲，涉與自稱「系統之神」的林耿宏等人，透過王牌交易所誘騙被害人投資無法流通變現的MOCT（魔券幣）等垃圾幣，不法所得破億，並有律師涉案，多人羈押迄今，案件仍偵辦中。

泰達幣 虛擬貨幣 詐騙集團

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