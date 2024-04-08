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嘉義單親媽攜腦麻女尋短獲救 嘉檢依殺人未遂起訴

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉縣有名單親媽媽因患有精神疾病，經濟困難又擔心16歲腦麻女兒未來造成家庭負擔，今年初涉嫌餵食16歲女兒安眠藥後燒炭，幸家人及時發現救回。嘉檢偵結依殺人未遂罪嫌起訴，審酌其情可憫，建請從輕量刑。

這名37歲單親媽媽育有16歲女兒，但女兒自幼患有腦性麻痺及癲癇，領有極重度身心障礙證明，行動不便且無法以言語與他人溝通，需隨時有人照顧。

她平時與胞妹一起住因無業、經濟狀況不佳，加上罹患憂鬱症，有輕生念頭，又擔心女兒無人照料造成家人負擔，今年1月29日晚間，趁胞妹不注意時，餵食女兒安眠藥後燒炭，胞妹及時查覺報警破門而入，將母女倆救回。

警方依殺人未遂罪嫌函送嘉義地檢署，檢察官審酌經濟及身體狀況欠佳，撫養照顧女兒相當不容易，且其情可憫，建請從輕量刑。

檢方訊問後，責付家屬，要求不能讓母女單獨在一起，另透過社福等單位緊急援助。

嘉義縣社會局表示，經社工訪視婦人情緒平穩，目前已在就業，其未成年女兒由其他家人協助照料，後續持續追蹤協助案家。

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嘉縣單親媽涉嫌餵食女兒安眠藥後燒炭，幸家人及時發現救回，嘉檢偵結起訴，審酌其情可憫，建請從輕量刑。圖／本報資料照片
嘉縣單親媽涉嫌餵食女兒安眠藥後燒炭，幸家人及時發現救回，嘉檢偵結起訴，審酌其情可憫，建請從輕量刑。圖／本報資料照片

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