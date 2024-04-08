嘉縣單親婦攜腦麻女輕生獲救 檢依殺人未遂起訴

嘉縣37歲單親婦人被控今年1月間，因患精神疾病加上無業，餵食16歲腦麻女兒安眠藥後燒炭，雙雙獲救，嘉檢偵結依殺人未遂罪嫌起訴婦人，審酌婦人其情可憫，建請從輕量刑。

嘉義地檢署起訴書指出，37歲單親婦人平時與胞妹一起住在中埔鄉住處，其現年16歲女兒自幼患有腦性麻痹及癲癇，領有極重度身心障礙證明，行動不便且無法以言語與他人溝通，需隨時有人照顧。

檢方表示，婦人因無業又經濟狀況不佳，加上罹患憂鬱症，則有想不開念頭，但擔心女兒無人照料，於今年1月29日晚間，趁其胞妹不注意時，餵食女兒安眠藥後一起燒炭輕生，所幸其胞妹及時查覺異樣，報警破門而入，送醫急救後，2人均獲救。

婦人出院後，警方殺人未遂罪嫌函送嘉義地檢署偵辦，嘉檢偵結，婦人坦承犯行，她供稱因經濟狀況不佳而意圖想不開，但害怕死後女兒會給家庭造成負擔，才會有攜女兒一起走念頭。

承辦檢察官審酌婦人經濟及身體狀況欠佳，撫養照顧女兒相當不容易，因憂鬱症發作乃欲攜女兒輕生，惡性尚輕，且其情可憫，建請從輕量刑。

檢方訊問婦人後，則責付給家屬，檢方並要求不能讓母女單獨在一起，同時了解婦人的生活窘境後，則告知其家屬聯繫當地里長，需尋求社福等單位的緊急援助，暫解經濟燃眉之急。

嘉義縣社會局表示，個案2月初由嘉義市政府轉介，社工已訪視3、4次，婦人情緒平穩，目前已在就業，其未成年女兒由其他家人協助照料，會持續訪視追蹤需求，適時提供協助。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線