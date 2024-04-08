黃子佼案群情激憤 精神醫：就像父母賞孩子的一巴掌
藝人黃子佼因購買未成年偷拍片引發各界撻伐，網路社群上更不斷有聲討的文章出現，不少網友要求妻子孟耿如離婚、師父張小燕斷絕師徒關係，希望孤立黃子佼的社會連結。精神科醫師表示，每當遇到重大社會事件，群眾的憤怒情緒相當合理，但就像是孩子犯錯當下父母第一時間就打下去的「一巴掌」，但是否真的從制度面開始改善？前陣子凱凱兒虐案後續檢討措施進度也待商榷。
黃子佼被爆出購買未成年少女偷拍影片，一連串的風波後，妻子孟耿如仍不離不棄，許多網友到她臉書留言：「拜託你離婚吧。」如今孟耿如已關閉臉書。但民眾仍在網路社群上齊聲撻伐，紛紛要求每位公眾人物選邊站。
台灣精神醫學會理事、彰化基督教醫院司法精神醫學防治中心主任王俸鋼表示，每當重大社會事件發生，就會有俗稱的「鄉民的正義」出現，民眾很容易有憤怒的情緒，是很素樸的反應，就像是父母看到孩子犯錯後，第一時間一巴掌打下去，起心動念是因為「自己內在憤怒情緒太大」，但背後能不能達到真正的目的，其實有待商榷。
「沒有跟你一起憤怒、吶喊的人，不代表他跟你站不同邊。」王俸鋼說，沒辦法在這時候跟民眾產生憤怒情緒的共感、沒有一起吶喊，並不代表他們就是異類，就像演唱會有人會奮聲尖叫、有人可以靜靜聆聽，但都可以享受演唱會表演，每個人的情緒反應不見得都一樣；但能否化悲憤為力量，改善系統化的問題其實更有幫助。
王俸鋼指出，情緒化發洩很直觀，但有機會可以稍微平靜下來理智思考，該如何解決問題，否則很容易激情來得很快，一旦有新的事件發生，舊的事件就被遺忘，如今粿條食安問題、凱凱兒虐案未來制度該如何改善，更需要民眾討論。
當我們在面對情緒時，該怎麼給自己時間與空間。王俸鋼說，當憤怒情緒發生的當下，下一步不論是要說話、行動，都可以先讓自己沉澱一下，讓反應的時間延後一些，當把時間留給自己處理情緒後，讓理智更有發揮的空間。
對於要求孟耿如離婚，或是要求公眾人物發聲的群情激憤。王俸鋼表示，把人孤立是很典型的鄉民懲罰手段，當下可以實現正義感，而歷史上很多懲罰人的方式，除了砍頭，還有凌遲處死、五馬分屍等，不同的方法都在追求相同的目的「情緒發洩」，但是否真的有長遠的效果？
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