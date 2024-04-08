追加3億多元 彰化看守所遷建統包工程大樓今順利上梁

彰化看守所遷建彰化監獄旁邊，今舉行上梁典禮。記者簡慧珍／攝影

法務部矯正署彰化看守所遷建統包工程大樓，克服新冠疫情等四大困難，今舉行上梁儀式，全部工程預計明（2025）年底完工，可容納1500名收容人，落實法務部推動1人1床的政策，有效紓解矯正機關收容擁擠的現況。

彰化看守所目前位在員林市，彰化地檢署東側，核定收容額312名，有期徒刑6月以上刑期者移往彰化監獄接受矯正教育，目前收容290多人，但彰監收容2千多人，未來彰化看守所遷建統包工程大樓全數完工和啟用，可望降低彰監的收容壓力，

法務部部長蔡清祥主持上梁大典，與彰化看守所、彰化監獄等陪典人員一起祝禱焚香祈福。蔡清祥表示，各幢大樓建築外觀美學融合折板線條和景觀格欄，借助光影變化展現現代感，且設計上考量光線、通風及節能減碳等設計，致力達到節能減碳綠建築的目標，並持續辦理弱電、景觀、裝修、汙染防治等工程，同步提升彰化看守所新建築群的環保質量，希望工程如期如質完工。

法務部矯正署彰化看守所遷建統包工程大樓，初估興建經費31億元，2018年發包，陸續遭遇原物料價格攀升、新冠疫情肆虐、建築缺工、市場工資上漲等難題，彰化看守所提出修正計畫申請追加並支出3億多元，工程一步到位。