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「K小姐」指控黃子佼涉性侵 檢因她還未提告尚未分案偵辦
藝人黃子佼於去年被控涉犯強制猥褻、強制性交等罪，台北地檢署偵辦，因查無黃有強拍攝影像事證，黃已與被害人和解，處分不起訴。之後，「K小姐」在網路指控，她曾在2006年間遭黃拍攝藝術照及性侵。不過，因當事人未提告、身分不明確，檢方就此部分目前尚未分案偵辦。
北檢於本月3日偵結黃子佼涉嫌強制猥褻案件後，引發關注。網紅「Zofia」7日在臉書粉絲專頁「和我一起．走在法國的365天」貼文，一名自稱企業家二代的「K小姐」指控，黃子佼2006年間曾替她拍攝泳衣照，拍攝過程發生疑遭性侵，希望黃子佼向她道歉。
對此，黃子佼則尚未予以回應，臉書已暫時關閉。
有關K小姐指控涉遭性侵一事，因當事人尚未提告，且身分仍不明確，檢方就此部分目前尚未分案偵辦。
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