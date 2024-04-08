黃子佼持未成年不雅片 王世堅提修法「讓他們一定要被關」

藝人黃子佼被爆出購買、持有未成年少女不雅片，民進黨立委王世堅（中）今天表示，他將提案修正「兒童與少年性剝削防制條例」，針對購買兒童性影像者，應修正為3年以上、5年以下有期徒刑，讓他們一定要被關。記者邱德祥／攝影

藝人黃子佼被爆出購買、持有未成年少女不雅片，民進黨立委王世堅今天表示，他將提案修正「兒童與少年性剝削防制條例」，針對購買兒童性影像者，應修正為3年以上、5年以下有期徒刑，讓他們一定要被關。

王世堅今天受訪時表示，他已經針對相關案件要求積極查辦，要求警政署查辦是否有漏網之魚，尤其在暗網上，有很多在販賣殘害兒童的性影像；他也要求法務部，和衛福部要負起責任，針對兒少性剝削防制條例，必須加重刑度。王世堅以部分歐美國家為例，只要被害者是兒童或青少年，絕對不縱放這些加害者。王世堅認為法務部應該積極提出官方修法版本來加重其刑，罪責加重二分之一，且不得假釋。

王世堅指出將提案修法，修正兒少性剝削防制條例第39條，若以對價關係取得兒童性影像者，刑責由現行 1年以下有期徒刑、3萬元以上、30萬元以下罰金，提高到3年以上、5年以下有期徒刑，併科150萬元罰金。會將刑度修正為3年以上，因為這樣就沒辦法緩起訴，一定得被關、被國家矯正，這是最起碼應該做到的。