SBL打球簽賭案 吳季穎恍神沒帶身分證 當庭拍大頭照

SBL裕隆納智捷球員集體簽賭打假球案，士林地方法院二度開庭，今上午傳喚吳季穎等7名球員到庭，吳季穎今早9時許搭特斯拉抵達法院，但他昨晚整夜沒睡，恍神沒帶身分證，當庭拍大頭照紀錄，吳的辯護人稱，在地檢署陳述屬實，2周內補陳述。

今天吳季穎搭特斯拉抵達法院，在法庭外報到時，發現沒帶皮夾，拿不出身分證，也沒有第二證件可用來報到，於是當庭拍下大頭照紀錄，證實確有到庭。辯護人說，吳整晚沒睡，恍神沒帶皮夾，下次會記得。

吳季穎今在法庭上沒有特別說明案情，全交給辯護人回答。辯護人稱，閱卷資料沒有看完。法官則說，已經開放閱卷好一陣子。辯護人則稱他之前有出國，吳季穎在地檢署偵查中陳述屬實，但起訴書所載犯罪所得很高，實際金額沒有那麼大，其餘將在2周內補陳。

起訴書指出，吳季穎在偵查中證述，透過九州娛樂城地下網站簽賭SBL賽事，將各個帳號可投注金額全部押注，球員在下注時知道賽事是打假球。

今日邱忠博否認犯罪，沒有打假球、下注、分紅，爭執吳季穎、柯旻豪、李其恩審判外陳述。李其恩則坦承犯罪，但是爭執犯罪所得，他幫吳季穎簽賭3次，每次分紅2千，共6千元，但有歸還2千元；與邱忠博共同簽賭1次，但沒有分配賭資約定，應為幫助犯，贏了2萬4千元分到1萬2千元。

吳祐任否認犯罪，辯護人稱起訴書記載的故意失誤、或故意控制比賽節奏等不明確，請求檢方提出具體打假球行為。法官對此詢問公訴檢察官，檢方則稱，若鈞院認有必要，詳細函請偵查檢察官。

吳祐任辯護人稱，聲請傳喚中華男籃、國體大籃球教練桑茂森，到庭擔任專家證人作證，以專業第三人身分判斷，吳祐任球場表現是否不符合球員常規行為。全案法官諭知今年5月14日上午9點30分續行準備程序。