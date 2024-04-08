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職業軍人遭同袍亂告口交性侵 他崩潰退伍怒求償100萬結果出爐！
一名張姓職業軍人遭黃姓同袍指控，三度脫去黃的內褲後逼口交得逞，張最終獲處分不起訴；張認為黃誣告，害他只能退伍，請求黃賠償100萬元，台北地方法院判黃應賠償10萬元，可上訴。
張主張，黃2021年10月26日向憲兵隊提妨害性自主告訴，虛偽指控他於2020年4、5、11月間，在寢室見黃只穿著內褲，就徒手迅速拉下黃的內褲後，違反意願替黃口交，直到黃屢次推開，他才罷手。
張指出，他最終獲檢方處分不起訴，並認為黃涉犯誣告罪嫌，雙方纏訟很久，他飽受訟累、身心俱疲，黃卻毫無悔意，態度惡劣，甚至告知其他軍中同袍，使他人誤認自己真的有性侵，害他無法再當職業軍人。
張認為黃侵害他的名譽權、工作權，請求黃賠償100萬元；黃沒有出庭，也沒有提出書狀說明。法院認為，黃曾經對張申訴性騷擾，最終軍方決議不成立，而張曾經傳訊息給黃「要等你回來一起洗澡嗎」，黃也回「嗯」，並曾經傳送特定部位的照片給張。
法院指出，從雙方對話紀錄，難以認定張有性侵黃，且黃也從未對張提及曾違反意願發生性行為一事，認為張主張有理由，審酌雙方先前皆為職業軍人，生活及工作環境高度重疊，黃卻對張提告妨害性自主罪，對張影響甚鉅，張更因此退伍，損害不輕，審酌後判黃應賠償10萬元。
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