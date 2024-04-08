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護理師擅打美容針 判半年罰百萬
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新竹市某診所賴姓護理師涉擅自替一名女子臉部施打玻尿酸、肉毒桿菌，導致女子鼻部皮膚黑腫，經醫師診斷鼻部皮膚已壞死，合併前額與鼻部血管炎；案發後該診所賠償女子七十餘萬元，雙方仍未達成和解，新竹地方法院依違反醫師法非法執行醫療業務罪，判賴姓護理師六月徒刑，併科罰金一百萬元。
判決指出，賴女是竹市一間診所護理師，不具合法醫師資格，二○二二年十一月，賴女向一名女子稱可施打玻尿酸、肉毒桿菌等人體侵入性美容保養項目，獲對方同意後，賴以針筒注射方式，替女子施打臉部玻尿酸、肉毒桿菌等侵入性之醫療行為。
女子因施打這些針劑，導致鼻部皮膚黑腫，事後至台北榮總醫院就醫，經診斷才知鼻部皮膚壞死合併前額與鼻部血管炎等傷害，憤而提告。
法官認為，賴女具有護理師資格，理應知道自己無合法醫師資格不得執行醫療業務，卻仍在無醫師指示情況下，擅自為女子執行施打玻尿酸、肉毒桿菌等人體侵入性醫療業務，所為不但影響醫療制度健全發展，更造成女子鼻部皮膚壞死合併前額與鼻部血管炎傷害，至今尚未完全痊癒。
法官考量賴女坦承犯行，診所已陸續給付女子醫療費用、無法出國旅遊損失、住院與治療期間各項雜費、工作損失等費用合計七十餘萬元，但雙方仍未達成和解，依醫師法非法執行醫療業務罪判她六月徒刑，併科罰金一百萬元。
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