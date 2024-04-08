無足夠反應時間煞停 撞死闖紅燈女騎士 駕駛無罪

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廿三歲張姓女子去年三月三日凌晨騎車，在高雄市區闖紅燈遭吳姓男子開車撞上，張女送醫不治，檢方依過失致死罪嫌起訴吳男。高雄地方法院認為，綜合事故鑑定報告，即便吳男未超速，也無足夠反應時間煞停，認定吳男無過失，判無罪。

判決指出，去年三月三日凌晨二時許，吳男開車沿高雄自立一路往南直行，張女騎機車沿熱河二街由東向西行駛，張女在自立路與熱河二街口「闖紅燈」，機車剛過路中央，就被綠燈直行的吳男攔腰撞上。

張女遭撞噴飛倒地重傷，送醫開刀搶救仍不治，雙方經查均未酒駕，檢方認為吳男當時時速超過五十公里，涉「超速」肇事，依過失致死罪嫌起訴。

法院審理時吳男喊冤，稱當天上夜班，離上班時間還很充裕，沒必要開快車，他在偵查中說過時速約五十三、五十四公里，但那是抬頭顯示器速度，與實際車速有落差，不能因他一句話就認定他超速；何況當時是張女闖紅燈，就算他沒超速，也沒充足時間反應。

法官依據交通部運輸研究所資料及監視器畫面，認為以時速五十公里行駛，也要有十一至十四公尺距離煞停，一般人反應力約零點七五秒，換算反應距離需十點四公尺，依當時狀況，若吳男以五十公里時速行駛，要廿一至廿四公尺煞停。

法官認為檢方指吳男超速缺少客觀證據，熱河二街路口總寬度約十三公尺，兩車進入路口時距離不足十公尺，即便吳未超速，也沒有足夠時間讓車輛煞停。

法官綜合事證，認為事故肇因是張女闖紅燈，吳男無法預見事故可能性，無從採取有效迴避措施，不需負過失責任，判無罪。可上訴。