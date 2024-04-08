警專畢業賣帳戶洗錢 教風險控管

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苗栗縣黃姓男子是警專畢業生，但卻為獲得不法酬勞，將帳戶提供給歹徒洗錢，台中高分院判他2年4月徒刑。圖／本報資料照 黃姓男子警專畢業，沒通過特考，無法分發任警，二○二一年間涉淪為詐騙集團共犯，將名下銀行、虛擬貨幣帳戶提供詐團洗錢，一個多月牟利十九萬餘元，一審被判刑二年四月。黃以罹患精神疾病為由上訴，但法官認為黃除提供帳戶，還教歹徒如何風險控管，辨識違法能力無欠缺，駁回上訴。

檢警調查，廿四歲黃姓男子曾就讀警察專科學校，畢業後未通過特考，曾擔任披薩店、外送員等工作，二○二一年底在網路找工作，與綽號「導演」、「李鳳月」的詐團成員搭上線，將名下銀行、虛擬貨幣帳戶提供對方使用，收取匯入帳戶贓款百分之五作為報酬。

詐團在一個多月間，陸續以投資、交友、放款、猜猜我是誰等詐術，詐騙九名被害人匯款近九十萬元進入黃男帳戶，黃獲得十九萬餘元酬勞，另有部分款項來源不明。

檢警接獲報案查獲黃男，黃否認涉案，強調不知對方是詐騙集團，以為是幣託公司工作人員，自己也是被害人。

苗栗地方法院審理，認為黃是警專畢業，也有工作經驗，對帳戶提供他人使用應有較高警覺，若對方真是幣託公司，何需租借帳戶；另黃也曾向事實查核網站詢問若干投資網站是否涉詐，獲客服回訊「詐騙」，黃仍執意借出帳戶，認為有詐欺、洗錢的不確定故意，依詐欺取財罪判刑二年四月。

黃上訴，辯稱當時罹患憂鬱症，辨識違法能力降低，請法官減刑。台中高分院依黃與對方通訊軟體紀錄，黃帳戶遭凍結後，曾提醒對方「台灣有在防洗錢」、「頻繁操作易被風控」，建議降低入金金額、分散天數等，認為黃舉止正常，辨識違法能力無欠缺、降低，駁回上訴，維持原判，仍可上訴。