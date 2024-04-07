360度迴轉猛撞輕軌路樹！醉男開保時捷闖禍 竟丟下受傷女伴棄車逃跑

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高雄30歲林姓男子今下午4時許駕駛保時捷「Macan s」休旅車上路，失控360度迴轉闖入輕軌軌道，一度造成輕軌停駛，林在警方到場前丟棄車上受傷女伴，往自由路方向逃逸，警方根據目擊者轉述，成功逮到穿著時尚精品「巴黎世家」上衣的林男，林呼氣酒測值達每公升0.74毫克，依公共危險罪送辦。

警方追查發現，林男不僅酒駕肇事後逃逸，該輛保時捷早因超速被吊扣牌照，林卻拔下自己另一台保時捷的車牌懸掛上路，除酒駕要吞刑責外，包含懸掛他車車牌、無照上路、不依標誌轉彎、闖入輕軌、酒駕等，合計最重可再罰16萬4100元。

警方調查，林男今下午駕駛黑色保時捷休旅車，載著女性友人沿大順一路東行，行經大順一路與富國路口，卻在該路口違規迴轉，沒料迴轉進大順路後，整輛車卻突然失控，再往左拐闖入輕軌軌道，撞倒路樹及標誌桿後才停下，車頭幾乎全毀。

林事發後擔心酒駕吃刑責，棄車往自由路方向逃逸，警方到場找不到林男，經由附近目擊者指出方向，最後成功找到林男。

警方追問林男為何要跑，林馬上坦承酒駕，呼氣酒測值達每公升0.74毫克，依公共危險罪嫌送辦；至於林車上坐著的女性友人，因撞擊受傷送醫，但她沒制止林男酒後上路，將被警方開罰6000至1萬5000元罰鍰。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

林姓男子駕駛保時捷轎車衝入輕軌軌道，撞斷路樹，事發後丟棄女伴逃逸，被警方追棄到後，呼氣酒測值達每公升0.74毫克，全案將朝公共危險罪偵辦。記者張議晨／翻攝