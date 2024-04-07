擅自打美容針致女子顏面皮膚壞死 新竹診所護理師慘了

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新竹市一間診所賴姓護理師擅自替一名女子臉部施打玻尿酸、肉毒桿菌，不料導致女子鼻部皮膚黑腫，經醫師診斷鼻部皮膚已壞死，合併前額與鼻部血管炎，案發後該診所已賠償女子各項經費70餘萬元，雙方仍未達成和解；新竹地院審理終結，賴女被依違反醫師法，非法執行醫療業務罪判刑6月，併科罰金100萬元。

判決書指出，賴女是竹市一間診所護理師，不具合法醫師資格，2022年11月，賴女在診所內向一名女子稱可施打玻尿酸、肉毒桿菌等人體侵入性美容保養項目，獲得對方同意，之後賴以針筒注射方式，替女子施打臉部玻尿酸、肉毒桿菌等侵入性之醫療行為，不料，女子因施打這些針劑，導致鼻部皮膚黑腫，而至台北榮總醫院就醫，經醫師診斷受有鼻部皮膚壞死合併前額與鼻部血管炎等傷害。