台中9天大執法抓218人酒駕 10人累犯將公布姓名、照片

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

台中市政府警察局自3月26日至4月3日，於清明連假前夕執行全市防制酒後駕車專案，一連9天在各大易肇事、易酒駕路口強力攔檢，共抓到218件酒駕，有136人達刑法公共危險門檻移送，警方更針對其中10人是第2次累犯，除吊銷其駕照還會公布其姓名、照片。

台中市警局交通大隊指出，連續9天專案中，全台中市一共取締酒後駕車218件，其中達到刑法公共危險門檻有136人移送台中地檢署偵辦，當中還有10人是第2次酒駕的累犯，同時還會送交台中市交通裁決處，就騎機車、開汽車或拒測等，各罰9萬元、12萬元及36萬元，還會公布姓名、照片。

交大也分析，這次查獲案件中，以中壯年51歲至60歲有63人最多，其次是40歲至50歲有57人，2個年齡層就占全案55%，而查獲時段又以下午4點至6點有40件最多，其次為晚上8點至10點有21件，再來是晚上10點至12點有18件。

警方指出，這次取締酒駕機車多達182件最多、汽車27件次之，還有其他車種9件，研判是民眾誤認機車酒駕危害性較低。

另外還在南屯區查獲自1輛小客車酒駕，車上有2名同行乘客，交由轄區第四分局依據道路交通管理處罰條例對2名乘客連坐告發，可處罰至少新6000元罰鍰。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康