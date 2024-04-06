黃子佼買未成年性私密影像 婦團轟：是兒少加害人也是性犯罪產業共犯

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藝人黃子佼近日遭爆從不法論壇購買性影像，其中7支涉及未成年少女，引眾人撻伐。婦團也對此發聲明表示罰則過輕，令人難以接受，更指沒有購買、就沒有傷害，持有非法、非自願性私密影像本身就是一種犯罪，直接金援更是助長性犯罪產業的共犯。

婦女救援基金會說，購買者必須負起連帶法律責任，呼籲政府增訂罰則，而針對未成年被害人性影像被營利販賣也應修法提高罰則，才能有效遏止販賣非法性影像及數位性暴力案件增加。

現代婦女基金會聲明，許多民眾以為「觀看A片又沒什麼」，然而並非如此。黃子佼購買影片的來源，為先前被查獲有「台版N號房」之稱的性犯罪網站，該網站內容多為會員自行拍攝、取得，包括如廁、更衣室偷拍，到感情生變的前女友不雅照、性愛影片，大多標榜上傳者「獨立開發拍攝」。

聲明指出，由於這些非法影片，多數會附上當事女子的臉書、IG帳戶佐證，對無數被害者造成難以抹滅的恐懼與身心殘害，非但終日惶惶不安，深怕被指認、不敢出面控訴，更有因個人姓名、學校、出入處所行蹤被掌握，而持續被跟蹤、騷擾，甚至進一步衍生持續侵害的犯罪案件。

現代婦女基金會表示，黃子佼自2013年便加入該網站並成為「高級會員」，絕對不會不知道該網站所販售的影片幾乎都是被偷拍、非自願性拍攝的影片。而持有上百部的非法、非自願性的私密影像本身就是一種犯罪，因持有者不僅是觀看，更是將自己病態的需求建築在他人的隱私及痛苦之上，是直接金援支持此類喪心病狂的產業、讓成千上萬名女性及兒少受害的加害人，是助長性犯罪產業的共犯。

婦援會表示，有需求就有供給，需求端的購買者才是製造營利販賣非法性影像的源頭，因此只有處罰製造販賣者是不夠的，對於出錢購買者持有者也應有相對處罰。然而，目前法律只對違法拍攝錄、性勒索、未經同意散布、營利等加害人處罰，對於購買者罰則條文只有未成年的兒少性剝削防制條例39條第1項，成年非法性影像購買者卻無處罰法律條文可適用。

現代婦女基金會主張，去年甫修正實施的「兒童及少年性剝削防制條例」，宣示持有、散布兒少性影像，都是刑事犯罪，但對於遏止此類犯罪卻遠遠不夠。本案法院的判決，對於一個具有如此社會聲量及財富資源的人物來說，實在無足輕重。