不甘男友分手…女子猛傳「性愛細節」跟騷法起訴

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黃女不甘男友分手，持續打無聲電話、傳訊騷擾對方被起訴。示意圖／ingimage

台中黃姓女子不滿前男友分手後交新女友，曾揚言「要手要腳」被依恐嚇罪判拘役20日，她仍不罷休持續猛打無聲電話給對方，或傳和前男友的「愛情故事編輯成冊」、「性愛細節」，造成前男友及其女友心生畏怖，檢方根據對話、通聯等認黃嫌疑重大，依跟蹤騷擾罪嫌起訴她。

檢警調查，黃女（47歲）和前男友分手後不滿他另結新歡，2023年3月6日至5月11日間，連續2個多月持續打電話給對方及其女友，還常常不出聲就掛斷，以此無聲電話不斷騷擾2人。

黃女還透過臉書、IG及LINE等3個不同的帳號，將前男友及其女友加好友後，傳送自己和前男友「愛情故事編輯成冊」、「屆時將與2人分享」等內容，甚至還傳「描述自己和前男友性愛細節」等內容。

檢警還查出，黃女傳訊騷擾仍不罷休，甚至變本加厲要求前男友給付分手費、封口費，連男友新女友的母親、朋友都不放過，在其等人社群網頁下留下警告、辱罵、威脅、嘲弄及貶抑用語，造成前男友及女友心生畏怖，報警對黃提告。

檢方訊時，黃女坦承有傳LINE、臉書訊息給前男友及其女友，但矢口否認犯行，辯稱她沒有打無聲電話，聯絡前男友是要討論如何解決彼此問題，因對方沒有回她，才又傳訊給他女友。

檢方根據黃女的前男友、女友提出相關對話紀錄、手機通聯及社群網頁貼文截圖等，認為黃女確實有反覆以「與性及性別有關」方式騷擾2人，偵結依違反跟蹤及騷擾防治法跟蹤騷擾罪嫌起訴她。