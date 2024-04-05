823豪雨毀護堤致屋傾斜 農水署判賠逾309萬確定

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6年前的823豪雨，高雄林園一處民宅因緊鄰的農田水利溝渠護岸崩塌，致房子傾斜成危樓，遭強制拆除，屋主向農田水利署訴請國賠。最高法院日前判農田水利署賠309萬餘元確定。

一審高雄地方法院判決指出，陳姓女屋主主張，她的房子緊鄰農業部農田水利署設置的高雄市林園潭頭支線溝渠，民國107年8月間高雄連日豪雨，溝渠砌石不耐水流沖刷，護岸崩塌，水流又不斷侵蝕房屋地基，致地基流失而傾斜。

陳女表示，她的房子被高雄市政府工務局判定為危樓，於107年8月27日強制拆除，因農水署對溝渠的管理、設置顯有欠缺，導致她有房屋滅失、租屋居住費用等損害，因此提起國家賠償訴訟。

農水署主張，此溝渠已不具農田排水功能，用於周邊生活排水，並非農水署管理，且823豪雨當天，高雄豪雨量276.5毫米，林園區豪雨量245毫米，均達24小時累積雨量200毫米以上的豪雨標準，溝渠破損為不可抗力天災所致。

一審判陳女勝訴，農水署應賠償新台幣309萬1784元。案經農水署上訴，二審由台灣高等法院高雄高分院審理。

二審依據地籍圖、土地重劃資料，認定溝渠為高雄農田水利會（已改為農田水利署高雄管理處）所有，農水署即有管理維護職責，卻長期荒怠修復，均賴其它機關進行維護，與陳女的損害有相當因果關係，須負起賠償責任，仍判農水署賠償309萬1784元。

農水署不服判決，上訴三審，最高法院認為，原判決並無違背法令，日前駁回上訴，全案確定。