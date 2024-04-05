彰化部署3千警防大甲媽搶轎衝突 「白狼」是否接駕受矚目

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大甲鎮瀾宮媽祖進香今晚起駕，鑑於往年途經彰化縣都會發生爭抬鑾轎衝突，彰化縣警察局來回程共將動用3200人次警力維護安全與交通，單是明晚將通過最知名的衝突熱點彰化市民生地下道，就部署約600名警力，去年一戰成名由44名由教官及霹靂小組精英組成機動應變小組也嚴陣以待，警方並留意近幾年來都會前往接轎的「白狼」張安樂，是否會再到場。

依據大甲媽進香時程，媽祖鑾轎預計4月6日進入彰化縣境，當晚通過彰化市民生地下道，並駐駕南瑤宮；返程時則在11日駐駕奠安宮，12日下午進入彰化市，晚間駐駕彰化市天后宮，13日清晨進入台中市。警方依據往年的經驗，鎖定人潮較多，且容易發生爭抬鑾轎衝突的熱區，已由警察局長陳明君率隊會勘。

警方評估，將以長王惠美接駕的彰化中山路、民生地下道、南瑤宮、天后宮與北斗奠安宮、員林福寧宮等5大地點，列為警力部署重點，預定去程及回程合計共將出動3200人次警力、423人次民力，維護遶境活動的安全與交通。

為防止接轎鬥毆事件再發生，彰化警分局更召集40多個宮廟代表及接轎團體召開遶境協調會，共同簽署「優質宮廟文化-行動公約」，彰化警分局長廖志明表示，現場只要打架鬧事一律以現行犯逮捕，警方秉持嚴正執法，防制暴力。

大甲媽祖鑾轎預定明晚通過以爭抬鑾轎衝突最「惡名昭彰」彰化市民生地下道，估計會聚集成上上萬人看熱鬧，警方除部署600名警力外，在從地下道到三民路兩側400公尺路段，以交通秩序維護牌、警察人牆阻隔民眾。

近年來，「白狼」張安樂都會由彰化竹聯幫眾安排，在鑾轎通過民生地下道往三民路時接轎、抬轎。2022年在三民路302巷接駕時，卻擦槍走火，與警方爆發激烈衝突，有3名官警掛彩，6名滋事分子被逮。去年，張安樂再到現場，由縣警局訓練科長林世明出面，與張安樂溝通，平和完成接駕。今年，張安樂是否會再前來接駕，也引起關切，警方人員指出，因在地已無角頭安排接駕，也未接獲相關情資，警方仍不敢掉以輕心。

去年大甲媽遶境被譽為歷年最平和的一年，一般認為縣警局派遣的機動應變小組護轎，功不可沒。機動應變隊是由縣警局對護轎有豐富經驗的訓練科長林世明指揮，結合24名技術教官、20名霹靂隊員組成的44人精英隊伍，他們除了體能好以外，有的還有柔道及跆拳道等專長，並具備反恐、武裝攻堅及重大暴力犯罪處理等能力。

機動應變隊今年主要鎖定的衝突熱區，在鑾駕周邊列陣，隊員還配備配備有臂盾、辣椒水、束帶，遇有衝突發生，即可依各種隊形因應，迅速強力排除宛如護衛隊，十分有震懾效果，讓欲滋事者不敢造次。