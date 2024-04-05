台中男深夜約女鄰居公園聊天 掀衣硬上得逞還抽事後菸

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台中魏姓男子見1名女鄰居年輕貌美，積極邀約她出來聊天卻載到偏僻公園下手，不顧女子抵抗反對，仍強脫衣褲硬上得逞，事後還辯稱沒有違反她意願，女子證稱遭魏男壓在身上，遇害後魏還抽了1根菸才載她回去，法院比對證詞不採信魏說法，依強制性交等罪判他3年10月，可上訴。

檢警調查，魏男2022年4月15日晚上11點多傳LINE約女子出來聊天，隔天凌晨12點多開車載她到大里區1處公園，在車上不顧女子反動強行掀開她上衣親吻胸部，還脫下她外褲硬上得逞。

女子因和魏男是鄰居關係只能隱忍，後來魏仍持續傳訊邀約外出都婉拒，但同年10月2日晚上在樓梯遇到對方，魏竟然尾隨女子上樓到門口，還趁她開門來不及反應時強吻，女子忍無可忍報警提告。

台中地院審理時，魏男坦承和女子到公園性交，但辯稱沒有違反她意願，還說彼此是合意發生性行為，女子也有撫摸他下體、鬆開他褲頭，後來就性行為約10分鐘，之後遇到也沒有強吻。

女子證稱，她跟魏男並非男女朋友，自己也有1位交往3、4年的男友，也不敢跟對方說魏男在車上對她做的事。法院勘驗2人LINE對話，發現幾乎都是魏男主動問候、邀約女子，只有討論流浪貓有較多對話，其餘女子都是已讀不回或基於禮貌回應，並非男女朋友聊天模式。

女子也說，當天魏男整個人壓在身上，自己很用力仍反抗不了，事後魏就道歉說自己衝動，還抽了1根菸後載她回家，也提出她遇害後情緒問擾就醫診斷證明。

法院比對相關證詞，不採信魏男辯詞，審酌她造成女子身心受創，至今沒有和解，依強制性交罪、性騷擾罪，各判她3年6月、4月徒刑。