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影／又是你！台南5旬水電工2度酒駕 都被同一警員逮正著

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

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台南55歲陳姓水電工去年酒駕被判6月，未到案執行上月才被發布通緝，前天下午酒後借了機車上路，行經大興街道路，又遇上台南市警二分局長樂派出所賴坤璘發現盯上，隨即調頭將他攔下，陳滿身酒味，經酒測又超標。而他兩次酒駕都被賴逮正著，直呼「有夠倒楣」。

警方調查，陳於去年10月17日下午5時許，酒後騎乘機車在和緯路段因紅燈左轉，遭巡邏的員警賴發現後上前攔下，發現酒味酒容，經呼氣酒測達每公升0.88毫克超標，詢問後依涉公共危險罪嫌送辦。經台南地院判6月，但因無錢繳納未到案執行，台南地檢署3月發布通緝。

未料，賴前天下午5時20分許在大興街附近道路上，發現陳騎機車迎面經過很面熟，突然想起去年曾查獲他酒駕送辦，且疑未到案通緝中。他調頭將陳攔下竟又發現對方滿身酒味，呼氣酒測達0.41毫克又超標。

他辯稱，只喝1瓶啤酒而已，且是在下午3時左右。他沒想到二次酒駕均被同一員警查獲，這下子前案尚未了結外，再度因酒後駕車涉犯公共危險被送辦，另通緝部分則經警解送歸案。

二分局指出，清明節連續假期計有4天，台南美景美食也吸引數萬遊客前來遊玩。二分局除日間在周邊10處重要道路口均有編排警力實施交通疏導，同時3日起連續4天夜間執行取締酒後駕車專案勤務。兩天下來計取締酒後駕車8件，其中5件依涉公共危險送辦，另3件違規舉發。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

陳男去年10月間闖紅燈遭台南市警二分局長樂所員警賴坤璘攔下，經實施酒測高達0.88毫克，依涉嫌公共危險罪送辦，經台南地院判6月。圖／讀者提供
陳男去年10月間闖紅燈遭台南市警二分局長樂所員警賴坤璘攔下，經實施酒測高達0.88毫克，依涉嫌公共危險罪送辦，經台南地院判6月。圖／讀者提供
陳男前天下午騎機車在大興街，又與賴姓員警相遇並遭攔檢，竟又酒後駕車，且因前案未到案，遭台南地檢署發布通緝，經解送歸案。圖／讀者提供
陳男前天下午騎機車在大興街，又與賴姓員警相遇並遭攔檢，竟又酒後駕車，且因前案未到案，遭台南地檢署發布通緝，經解送歸案。圖／讀者提供

台南 通緝 酒駕

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