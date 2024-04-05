騎車見警在後「心虛」停下 「不用查了！」他自白結束8月逃亡

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警方路中攔停突然停路中的男騎士，意外逮到通緝犯。記者古和純／翻攝

高雄40歲梁姓男子前天傍晚5時許騎車時突然停下，遭後方員警攔查，沒想到，唸一下身分證，梁男竟說，不用了！我有案！員警一聽趕緊呼叫支援，隨後大批警力趕到，向梁男宣讀權利後，依法解送歸案。

鼓山分局指出，梁當時臨停路中，在後方的旗津派出所員警，順勢向他詢問機車車籍，但車牌一查，竟是被吊銷的機車，警隨即問他是否是車主？唸一下自己的身分證字號。

「不用查了！我有案件在身！」梁坦承，去年7月下旬，因侵占罪被高雄地檢署發布通緝，還遭高雄地院判刑10個月，之後就抱持著僥倖心態逃亡度日。

梁自述，遭通緝後，四處打工維生，正巧前晚來到旗津工作，當時撞見員警騎車在後，自己心虛才會突然停車，沒想到，反倒弄巧成拙，引來員警注意，正好結束替他結束提心吊膽的逃亡生活。