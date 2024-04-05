快訊

失聯人數再增！花蓮天祥一家5大3小失聯 災變中心統計15人增至23人

MLB／大谷首轟球怎換回？女球迷控道奇來硬的讓她沒得選擇

太魯閣砂卡礑步道再增2亡魂 搜救隊破壞巨石努力保全遺體

騎車見警在後「心虛」停下 「不用查了！」他自白結束8月逃亡

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

警方路中攔停突然停路中的男騎士，意外逮到通緝犯。記者古和純／翻攝
警方路中攔停突然停路中的男騎士，意外逮到通緝犯。記者古和純／翻攝

高雄40歲梁姓男子前天傍晚5時許騎車時突然停下，遭後方員警攔查，沒想到，唸一下身分證，梁男竟說，不用了！我有案！員警一聽趕緊呼叫支援，隨後大批警力趕到，向梁男宣讀權利後，依法解送歸案。

鼓山分局指出，梁當時臨停路中，在後方的旗津派出所員警，順勢向他詢問機車車籍，但車牌一查，竟是被吊銷的機車，警隨即問他是否是車主？唸一下自己的身分證字號。

「不用查了！我有案件在身！」梁坦承，去年7月下旬，因侵占罪被高雄地檢署發布通緝，還遭高雄地院判刑10個月，之後就抱持著僥倖心態逃亡度日。

梁自述，遭通緝後，四處打工維生，正巧前晚來到旗津工作，當時撞見員警騎車在後，自己心虛才會突然停車，沒想到，反倒弄巧成拙，引來員警注意，正好結束替他結束提心吊膽的逃亡生活。

侵占 身分證 通緝

延伸閱讀

影／車主註記死亡...怠速中 他見警逃 安毒丟屋瓦辯是打火機

影／通緝男違停見警攔駕車逃 勇警衝上車喝令停車還搜出毒品

影／台中通緝犯見警臨檢躲門外 卻大膽選坐警車抽菸被逮

影／板橋捷運站旁違停拉K 見警盤查躲進土地公廟仍遭逮

相關新聞

衛福部批黃子佼 等同性剝削共犯

藝人黃子佼遭查獲個人隨身硬碟中，持有七部未成年少女遭偷拍影片，且還是偷拍不雅片論壇的高級會員；衛福部保護司長張秀鴛表示，...

持有偷拍影片 黃子佼道歉：給我機會

黃子佼被檢方查獲在個人硬碟中有大量從成人網站購買的不雅偷拍影片，其中有七部是未成年，被檢方處分緩起訴，條件為繳交國庫一百...

騎車見警在後「心虛」停下 「不用查了！」他自白結束8月逃亡

高雄40歲梁姓男子前天傍晚5時許騎車時突然停下，遭後方員警攔查，沒想到，唸一下身分證，梁男竟說，不用了！我有案！員警一聽...

台南女手提袋失竊 警靠「1物」在錢還沒被花掉就找回來

台南沈姓女子昨天上午到市府西側廣場參加兒童節活動，直至活動結束後，發現隨身手提包不翼而飛，連忙跑到附近華平派出所報案，沈...

黃子佼購買未成年性私密影像 黃捷批：這是犯罪非性癖

藝人黃子佼性騷案衍生出案外案，黃子佼被揭露從「創意私房」購買成人影片，其中有7部涉及未成年。民進黨立委黃捷表示，這不叫性...

一晚20張罰單！桃警抓改管猴 竟加裝「玩命關頭」神物

夜間時段不時有改裝排氣管的汽、機車呼嘯而過，桃園警分局針對擾人的改管猴炸街行為，連假前一晚在力行路攜手環保局、監理單位聯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。