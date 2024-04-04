一晚20張罰單！桃警抓改管猴 竟加裝「玩命關頭」神物
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夜間時段不時有改裝排氣管的汽、機車呼嘯而過，桃園警分局針對擾人的改管猴炸街行為，連假前一晚在力行路攜手環保局、監理單位聯合稽查取締噪音車，共攔查28輛車檢測噪音，有20輛不合格，均當場開單告發。
夜間改管猴們高分貝的噪音讓居民不堪其擾，對此桃園警方強力執行靜桃專案，昨晚環警監在桃園警分局前共同執行聯合稽查取締噪音車，透過強力執法「還靜於民」，一晚開出20張罰單，其中還有輛車甚至還加裝「NOS加速系統」，會瞬間爆發超大馬力，如同電影「玩命關頭」飛車暴衝畫面；最終整晚罰款金額共6萬2400元，要求限期複驗。
桃園市政府去年9月22日起正式公告，將改裝排氣管從「標準罰」改為「行為罰」，只要違規行為經查證屬實，可逕行開罰3000元至3萬元罰鍰，桃園警分局利用線上各項勤務蒐證拍照通報給環保局依法裁處，已達400件左右，與環監單位聯合稽查檢測噪音車，噪音超標當場開單告發達459件，蒐證拍照函請環保局通知複驗更達3千件左右，目的就是要透過強力執法來「還靜於民」。
警方搭配環保局的聲音照相科技執法設備，多管齊下來維護環境安寧，自去年6月推行「靜桃專案」以來，陳情檢舉件數下降20.9%，寧靜示範區環境音量平均降低5.8分貝，環警監齊心協力執法，已獲得相當程度的效果。
對於噪音車源頭控管，今年元旦「改裝排氣管認證制」上路，使用中車輛若變更排氣管，應經環境部噪音檢測合格後至監理單位辦理變更登記；自明年起，機車改裝排氣管被路邊攔查，若未取得監理單位認證登記，可處900至1800元罰鍰；噪音檢測不合格再處1800至3600元罰鍰。
桃園警分局提醒，使用未認證排氣管會違反噪音管制法第8條公告的「使用中機動車輛於本市各類噪音管制區內，全日不得有使用未經主管機關噪音審（檢）驗合格排氣管致妨害他人生活環境安寧之行為」，並依同法第23條處新台幣3千元以上3萬元以下罰鍰，並令其立即改善；未遵行者，按次處罰。
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