一晚20張罰單！桃警抓改管猴 竟加裝「玩命關頭」神物

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夜間時段不時有改裝排氣管的汽、機車呼嘯而過，桃園警分局針對擾人的改管猴炸街行為，連假前一晚在力行路攜手環保局、監理單位聯合稽查取締噪音車，共攔查28輛車檢測噪音，有20輛不合格，均當場開單告發。

夜間改管猴們高分貝的噪音讓居民不堪其擾，對此桃園警方強力執行靜桃專案，昨晚環警監在桃園警分局前共同執行聯合稽查取締噪音車，透過強力執法「還靜於民」，一晚開出20張罰單，其中還有輛車甚至還加裝「NOS加速系統」，會瞬間爆發超大馬力，如同電影「玩命關頭」飛車暴衝畫面；最終整晚罰款金額共6萬2400元，要求限期複驗。

桃園市政府去年9月22日起正式公告，將改裝排氣管從「標準罰」改為「行為罰」，只要違規行為經查證屬實，可逕行開罰3000元至3萬元罰鍰，桃園警分局利用線上各項勤務蒐證拍照通報給環保局依法裁處，已達400件左右，與環監單位聯合稽查檢測噪音車，噪音超標當場開單告發達459件，蒐證拍照函請環保局通知複驗更達3千件左右，目的就是要透過強力執法來「還靜於民」。

警方搭配環保局的聲音照相科技執法設備，多管齊下來維護環境安寧，自去年6月推行「靜桃專案」以來，陳情檢舉件數下降20.9%，寧靜示範區環境音量平均降低5.8分貝，環警監齊心協力執法，已獲得相當程度的效果。

對於噪音車源頭控管，今年元旦「改裝排氣管認證制」上路，使用中車輛若變更排氣管，應經環境部噪音檢測合格後至監理單位辦理變更登記；自明年起，機車改裝排氣管被路邊攔查，若未取得監理單位認證登記，可處900至1800元罰鍰；噪音檢測不合格再處1800至3600元罰鍰。