台中行人地獄...女業務急左轉撞 受傷行人靠呼吸器撐半年仍死亡

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台中林姓女業務開車經北屯區要左轉松竹路時，貿然前行當場撞上走在行人穿越道的陳姓男子，害他頭部重創靠呼吸器支撐半年仍死亡。法院審酌林不讓行人優先通行，應與加重其刑，但審酌她自首、已調解成立賠償，態度良好等，依過失致死罪判她6月徒刑，緩刑2年，可上訴。

檢警調查，林女（38歲）2023年3月13日早上8點多駕駛1輛小客車經北屯區興安路、松竹路路口時，就貿然左彎打算進入松竹路，未注意左前方的陳姓男子正沿行人穿越道步行，就直接撞上對方，造成陳頭部重創顱骨骨折、內出血。

陳送醫經顱骨切除手術轉入加護病房多日，但仍意識不清無法脫離呼吸器，臥床6個月仰賴呼吸器插管維持生命，但仍於同年9月13日死亡。

檢方訊時，林女均坦承不諱，也有現場監視器畫面可佐，檢方偵結依過失致死罪嫌將林女向法院聲請簡易判決處刑，但也請法院考量林女無前科，犯後自首、態度良好，偵查中已和被害家屬調解成立，建議法院從輕量刑、給予緩刑。

台中地院查，檢方漏未論及林女犯修正後道路交通管理處罰條例第86條第1項第5款，行駛人行道、行近行人穿越道或其他依法可供行人穿越之交岔路口不依規定讓行人優先通行，應予以加重。