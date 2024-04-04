老公偷吃...她和2歲兒還被趕出家門 台中人妻獲判賠30萬
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台中蔡姓人夫和楊姓小三外遇，蔡的妻子控訴先生除在臉書、IG上曬恩愛，還發出和楊女十指緊扣、接吻照片，彼此互稱「寶貝老婆」、「北鼻」，甚至將她及2歲小孩趕出家門，對2人求償40萬元；法院認定，無證據顯示楊女知悉蔡已婚，僅判蔡男應給付妻子30萬元，可上訴。
蔡的妻子主張，她和蔡男結婚3年多，婚姻存續期間先生未經她同意，就在2022年5月14日私自將她和彼此2歲小孩一同趕出家門，還將他們的衣物裝箱堆置。
蔡妻說，自己後來才發現，蔡男和楊女交往密切，彼此會以「老公」、「寶貝老婆」及「北鼻」相稱，還有「我會給你滿滿幸福」我會牽著妳一直走到老，愛妳唷」、「天天都在情人節」貼文，同時將他們出遊、用餐、約會、十指緊扣及接吻畫面發到社群軟體上。
蔡妻控訴，蔡男、楊女破壞她婚姻，造成她痛心不已，且蔡還在婚姻關係中將她和2歲小孩趕出家門，對2人求償精神撫慰金40萬元。
對此，蔡男抗辯稱，結婚前就認識楊女只是普通朋友，且妻子提出的臉書、IG貼文也無從認定有侵害配偶權，況且彼此婚姻早就出現裂痕，也非他和楊女往來造成；楊女則說，對於蔡男婚姻不知情，蔡妻捕風捉影，沒提出確切證據，均主張駁回。
台中地院查，蔡妻有提出蔡男、楊女攜手、臉部靠近類似親吻的3張照片，文字標註「寶貝老婆」，顯然已經逾越正常男女關係，但審酌無證據顯示楊女清楚蔡男已婚，認定該部分求償無理由。
法院審理後，僅認定蔡男侵害妻子配偶權，考量雙方職業收入學歷、侵害程度等，判蔡男應給付妻子30萬元。
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