幫詐團送貨到野外 司機遭判刑

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台南地院審酌，許男依詐欺集團成員指示，代為領取裝有金融卡包裹，不僅漠視他人財產權，且對社會治安造成不良影響，認他犯詐欺取財及未遂罪共4罪，應執行6月。圖／本報資料照 白牌司機許姓男子涉接受詐團委託，到超商領取被害人所寄金融卡包裹，送貨至指定鄉間道路旁廢棄沙發或水塔製造斷點，最遠距離達五十七公里，四次收取三一一五元報酬。許落網堅稱不知情，但法官認與一般跑腿運送常態全然不合，依犯詐欺取財及未遂罪共四罪判刑，應執行六月。

檢警調查，詐欺集團成員去年七月十三日下午用話術騙得薛姓男子三張金融卡，薛將三張金融卡打包成包裹寄出後察覺有異報警。

三天後，許姓男子分別前往仁德、永康兩地超商領取二個包裹，並依約定將包裹送至嘉義水上交流道往觀光工廠的岔路水塔旁放置，自該處拿取二千元報酬。

警方早一步埋伏，在許前往仁德超商領包裹時逮人，扣得兩個包裹。調查發現許男當月間依指示已四次領收包裹，獲利三一一五元。

許否認犯行，律師說，許只是依派車系統代為領取包裹，放到指定地點領取報酬，事前並不知東西寄去哪裡，接單後才會有訂單細節，與客戶聯繫才知要將包裹送至何處，接單後也不能隨意取消，否則會被罰錢，只能將訂單完成。

律師強調，客人要求千奇百怪，許自始至終沒有想過包裹內是存摺或提款卡等與詐欺相關物品。

法官認為，本案接單非全憑派車系統指示；許領取包裹與一般代跑腿領取包裹常情不同，依超商密集程度、運輸物流便利程度及收費，頻繁委由收費較高昂白牌車將包裹送到數十公里外地點不合理；從永康或歸仁送往水上交流道約五十七公里，按里程計費無端增加運送時間和費用。

且如許自述「我跑這麼久也沒有遇到這種奇怪案件，當時看到送達地點有覺得奇怪」。許對於此類與一般跑腿運送合法工作常態全然不合情境，全無推拒，也未曾想進一步查證，確認合法性，有違常理。