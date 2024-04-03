司法聯盟鏈本月正式上線 法務部：刑、民事與行政訴訟均適用

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

司法程序中證據的真實性是司法為人信賴的基礎，司法聯盟鏈共同驗證平台2024年4月1日啟用，讓法院、檢察署提供的數位證據更有效率確認具同一性，並藉由提供檢視證據保管鏈機制，增強人民對司法系統的信任。

為求司法聯盟鏈穩健推動，法務部於2023年9月20日完成司法院、法務部、台灣高等檢察署、內政部警政署、法務部調查局b-JADE證明標章，確認機關具備鏈上資料品質及鏈下資料的管理能力。

法務部今天表示，為完善司法聯盟鏈建置，已陸續推動人員教育訓練，核發3476人的合格證書，另將持續辦理以充實執行量能。

法務部說，試辦期間，辦理實際案件23案、5萬6069件的數位證據檔案，並進行抽檢上鏈檔案，驗證結果均一致。

此外，法務部與司法院也舉辦多場說明會，邀集法官、檢察官、檢察事務官、司法警察及律師說明新制能結合現行程序和驗證效益，平台正式上線後，將可為司法體系注入全新的科技力量。

法務部表示，司法聯盟鏈可適用刑事、民事及行政等司法領域。目前除調查局、警政署自2024年4月1日起將扣押「雲端證據」於「司法聯盟鏈」進行存證外，也規劃運用於數位卷證、硬碟映像檔及數位鑑識報告及智慧財產及商業法院的電子送達裁判書正本等。