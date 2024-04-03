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假扮鴻海高層可低價買股　女子詐3人騙3171萬遭訴

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

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近來鴻海股價居高不下，成為熱門股之一，女子林麗芬2013、2014年間，分別向簡姓及2名林姓婦女，誆稱自己身為鴻海高階主管，與股市名媛何麗玲合作投資，可以低價取得鴻海、台積電、宏達電等上市電子公司股票，藉此騙取3女共3171餘萬，還變造證券存摺取信被害人。新北地院依詐欺取財、偽造文書等罪，判處林女8年徒刑。

判決指出，林麗芬先在2012年間認識簡姓被害人後，又透過簡女認識其友人林姓被害人，她向2女佯稱自己是鴻海高層，可以低價買到鴻海、台積電等股票，分別騙得簡女分8次，投資537.78萬餘元；林姓被害人前後26次，投資435.5萬元。

另一方面，林麗芬以同樣手法，向另名林姓被害人佯稱，自己與股市名媛何麗玲合作，有管道可低價認購宏達電股票，並偽造證券存摺數字，佯裝自己有大量持股，藉此騙得林女分3次投入2200萬元。最後3位被害人都沒拿到原先投資的股票，始知受騙提告。

鴻海股價近來飆漲，女子林麗芬佯裝鴻海高層可取得低價股票，詐騙3女得手逾3000萬元遭判刑。圖／聯合報系資料照片
鴻海股價近來飆漲，女子林麗芬佯裝鴻海高層可取得低價股票，詐騙3女得手逾3000萬元遭判刑。圖／聯合報系資料照片

偽造文書 台積電 存摺

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