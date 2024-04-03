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前里長參選人酒駕撞傷網紅騎士 拖行數條街肇逃判8月

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

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經營網路頻道「重讀教條」的網紅陳姓男子，去年騎機車行經台北市士林區遭汽車追撞，曾參選里長失利的肇事張姓駕駛，撞傷機車上陳男等2人，還肇事逃逸，酒測值達每公升1.09毫克。士林地方法院日前審結，依公共危險等罪判處應執行7月徒刑，可易科罰金21萬元，肇事逃逸部分判刑8月，不得緩刑。

新北市汐止區張男，原本從事皮革貿易工作，曾四處演講「公司經營管理」，也曾參選里長但失利，竟酒駕撞傷人、肇事逃逸。

判決指出，去年9月8日晚上6時許，53歲張男在北市中山區某餐廳喝4瓶啤酒後，當晚8時許酒駕開車上路駕駛至士林區承德路，途經承德橋上時，因酒後注意力、操控例不佳，追撞前方陳姓騎士，造成陳姓騎士、乘客許女人車倒地，摔得遍體鱗傷，許女左腳距骨骨折。

張男酒駕肇事，還拖行機車行駛數條街道，竟離開現場，最後將車子停放在路旁停車格後逃逸。當晚警方獲報，追捕張男到案，張男酒測值達每公升1.09毫克，酒醒後稱「忘記發生什麼事」

法官審酌，張男是正常智識成年人，應知悉不能酒駕，卻罔顧公眾交通安全，酒後開車上路，肇事致人受傷後逃逸，未即時救助或採取必要措施，執意駕車逃逸，並拖行告訴人車輛行駛數條街道，法治觀念偏差，考量認罪，犯後態度尚可，未能達成和解賠償，收入不固定，家人失智、罹癌等情狀等，依「不能安全駕駛動力交通工具罪」，及「汽車駕駛人酒醉駕車過失傷害罪」，判處應執行7月徒刑，可易科罰金。張男犯「駕駛動力交通工具發生交通事故，致人傷害而逃逸罪」判處有期徒刑8月。不宣告緩刑。可上訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

陳男騎乘機車行經捷運劍潭站附近，突遭張男駕駛汽車從後方追撞，摔車遍體鱗傷。記者李隆揆／翻攝
陳男騎乘機車行經捷運劍潭站附近，突遭張男駕駛汽車從後方追撞，摔車遍體鱗傷。記者李隆揆／翻攝
張男酒駕追撞騎士，肇事逃逸停車至停車格，下車徒步逃逸。記者李隆揆／翻攝
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車行 酒駕

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