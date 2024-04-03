樁腳宴請選民大啖海鮮宴 市議員保住樁腳一家要坐牢

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高雄國民黨籍市議員黃天煌的陳姓樁腳，被控在2022年大選前宴請選民大吃海鮮宴，高雄地檢署認為涉及賄選，起訴陳男，並對黃天煌提起當選無效之訴，黃經法院審理後，判決當選有效確定，但陳男一家三口仍被認定藉宴會賄選，今高雄地院依違反選罷法，判陳家三口3年2月至3年4月徒刑。

黃天煌為四連霸市議員，前年地方大選，黃的競選總部成立當天，陳姓樁腳夫婦和女兒一家三口，先是包下一輛遊覽車，載30多位支持者出席總部成立大會。

活動結束後，30餘人隨車前往東港海鮮餐廳，享用每桌要價5000元的海鮮大餐，結束後全車載返返高雄。

檢調獲報後，傳喚陳男及10多位與會的里民到案，認為陳男在車上叮囑選民支持黃天煌連任，已涉及賄選，但陳男等人僅坦承包車宴請選民享用海鮮大餐，卻否認有要選民支持特定候選人。

市議員選舉結果出爐後，黃天煌順利連任成功，雄檢再向法院提出當選無效之訴，陳男涉嫌賄選部分，則被檢方依違反選罷法起訴。

其中，黃天煌當選無效部分，高雄一、二審法院均認為，陳姓樁腳3人行為不可擴張為黃天煌不法行為，因缺少證據佐證黃指示陳男一家三口舉辦餐會賄選，均駁回檢方起訴，判黃天煌當選有效，確定。

至於陳男一家三口涉賄部分，陳家3人在高雄地院審理時辯稱，當日造勢活動有人沒有拿到包子及肉粽，怕他們肚子餓才提議去東港吃飯，這僅是里民間博感情的餐宴，並未要求他們支持特定人選。

但法官發現，陳男妻子早在造勢前一周就向海鮮餐廳訂了4桌，共2萬400元，且下訂遊覽車時，也有清楚告知司機要先去參加造勢活動，再去東港吃飯，認定他們不是臨時起意，而是早有預謀籌劃餐宴。