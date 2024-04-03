泰源監獄錯放4假釋犯　蔡清祥：要求矯正署引以為戒

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台東泰源監獄李姓輔導員未按累進處遇核分規範，核予4名受刑人錯誤分數使能夠假釋，矯正署查察，對李記過處分，移送檢方追究刑責。法務部長蔡清祥今天說，已要求矯正署深切檢討。

蔡清祥表示，他從矯正署陳報得知之後，第一時間即要求徹查，不管是承辦人或督導人員的行政刑事責任都要查明，並蒐集相關證據，立即送給台東地檢署併案查辦。

蔡清祥說，台東地檢署早已分案偵查中，所以他要求矯正署也要立刻將事證送交地檢署一併查明，另外，他也要求矯正署對這次事件要深切檢討，對於監所可能發生狀況預先防範， 要引以為戒。

矯正署署周輝煌今天表示，針對李姓輔導員錯放案，泰源監獄於2024年3月20日召開考績委員會，分別核予李姓輔導員記過2次，李的時任主管也記申誡2次。