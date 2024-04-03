吳哲銘假釋爆造假 泰源監獄：輔導員登錄錯誤

犯下新北市永和區「歡樂聯盟KTV」槍擊殺人案的吳哲銘被判無期徒刑，入獄服刑15年後陸續申請7次假釋均遭駁回，未料2021年竟在泰源監獄獲准出獄，被檢舉獄方李姓輔導員疑篡改假釋分數，且非單一個案。矯正署已撤銷吳男假釋，永和警分局昨天下午在蘆洲區將吳男拘提。台東地檢署正偵辦中；泰源監獄回應，是輔導員登錄錯誤。

台東地檢署表示，今年1月間接獲檢舉，指稱前法務部矯正署泰源技能訓練所（現為泰源監獄)李姓輔導員，於辦理受刑人累進處遇核分作業時涉有不法情事，致使特定受刑人通過假釋審查乙案，經分案偵辦，檢察官收案後即向泰源監獄調取相關資料，是否涉不法目前積極偵辦中。

泰源監獄典獄長饒雅旗表示，事情發生後，為使輔導員能夠精準督導及評分，獄裡精進措施，組成審查小組，針對每月呈報假釋案件，小組會做複查動作，同時教誨師登錄成績時，若發現有錯誤，系統也會警示異常，再由小組重新再檢視核對，有雙重校對機制，避免發生登載錯誤。

饒雅旗說，經過獄內調查，結果確實發現李姓輔導員有誤登分數的情形，造成其他收容人權益變動，按規定必須負行政責任的懲處，至於過程中是否違法，目前已移送台東地檢署偵辦中。發生這樣的違失，雖是個人行為，但獄內審慎檢討，未來假釋作業更會嚴謹。