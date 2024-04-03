涉助陸資介選 吸金案主嫌改50萬交保

曾犯下新北市永和歡樂聯盟KTV槍擊命案的凶手吳哲銘，疑似因原服刑的台東泰源監獄爆發輔導員計算累進處遇積分弊端，成為4個不應獲得假釋卻出獄的受刑人之一。新北地檢署表示，昨接獲矯正署通知撤銷吳男假釋，接續執行無期徒刑，檢察官立刻簽發拘票，警方今天順利拘獲吳男，吳男雖不服向法院聲請提審，但遭法官直接駁回。

2024-04-02 23:16