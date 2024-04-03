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涉助陸資介選 吸金案主嫌改50萬交保
三聯集團非法吸金案主嫌徐少東，被控擔任「台灣新住民關懷總會」總顧問意圖影響今年總統大選，被依總統、副總統選罷法、反滲透法起訴；檢方懷疑背後有陸資介入，涉及國安法發展組織罪，移給二審偵辦。高雄高分檢收案後聲押徐，法院裁定卅萬元交保，檢抗告成功，昨法院重裁改五十萬元交保。可抗告。
今年總統大選前夕，橋頭地檢署接獲通報，高雄、台東不少地方人士受台灣新住民關懷總會邀約，前往大陸接受落地招待，宣傳反台獨思想，並指示投票給指定政黨、候選人。檢方發現徐少東在背後策畫，企圖影響大選。
今年二月，橋檢先起訴總會理事長周滿芝，周行為觸犯發展組織罪，此罪為二審管轄，全案移給高雄高分檢；周一度無保請回，檢方擬定新事證聲押，成功讓周羈押禁見。
三月檢方再起訴徐少東，移審後法院裁定五十萬元交保；檢方認為徐犯行也觸犯發展組織罪，同樣移給二審偵辦，徐當天交保立即被二審檢察官拘提並聲押，但高雄高分院認無羈押必要，裁定卅萬元交保。
高雄高分檢提起抗告，經最高法院撤銷發回更裁，高雄高分院昨上午再度開庭，改裁定徐以五十萬元交保候傳。
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