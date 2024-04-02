泰源監錯放4假釋犯 矯正署：輔導員記過、移送法辦

泰源監獄李姓輔導員未按累進處遇核分規範，核予受刑人錯誤分數，使其能夠假釋，矯正署表示，研判輔導員違失重大恐涉刑責，已通報廉政單位查察。示意圖／ingimage

泰源監獄李姓輔導員未按累進處遇核分規範，核予受刑人錯誤分數，使其能夠假釋，矯正署今天晚間表示，研判輔導員違失重大恐涉刑責，已通報廉政單位查察。

矯正署指出，經政風人員徹查泰源監獄人員，發現李姓輔導員2020年11月至2023年1月任職期間，未按累進處遇核分核予吳姓受刑人錯誤分數，使吳未符要件卻仍假釋出監，已撤銷吳假釋許可，由地檢署通知到案執行。

矯正署說，為求慎重，經全面清查李承辦所有的假釋案件，除吳外，還有3名受刑人分數錯誤，2名已撤銷假釋回監執行，並修正分數及縮刑日數。

至於第3名受刑人雖因作業分數登載錯誤，但綜合其他評量項目仍符合假釋要，出監時執行率逾9成，目前已完成保護管束並服刑期滿。

矯正署表示，泰源監獄於2024年3月20日召開考績委員會分別核予李姓輔導員記過2次及時任主管申誡2次，並陳報矯正署從嚴審議，也調整李的勤務，不許再辦理假釋業務，全案移送台東地檢署偵辦，追究刑事不法責任，並提策進作為。