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監獄輔導員出包誤放人犯 矯正署撤銷假釋、輔導員送辦

中央社／ 台北2日電

矯正署表示，泰源監獄李姓輔導員核予吳姓受刑人錯誤分數，致吳假釋出獄，現已撤銷吳假釋許可，由地檢署通知到案執行，另將李調職並移送台東地檢署偵辦。示意圖／ingimage
矯正署表示，泰源監獄李姓輔導員核予吳姓受刑人錯誤分數，致吳假釋出獄，現已撤銷吳假釋許可，由地檢署通知到案執行，另將李調職並移送台東地檢署偵辦。示意圖／ingimage

矯正署今晚表示，泰源監獄李姓輔導員核予吳姓受刑人錯誤分數，致吳假釋出獄，現已撤銷吳假釋許可，由地檢署通知到案執行，另將李調職並移送台東地檢署偵辦。

矯正署指出，有關泰源監獄受刑人陳報假釋資料涉有疑義一事，矯正署獲悉後，研判所犯違失重大恐涉刑責，即通報法務部及廉政單位，並奉部長蔡清祥指示，偕同政風人員徹查泰源監獄涉案人員。

矯正署清查發現，李姓輔導員自民國109年11月至112年 1月任職期間，未按累進處遇核分規範，核予受刑人吳哲銘錯誤分數，使其未符假釋要件，卻仍假釋出監，矯正署已撤銷吳的假釋許可，由地檢署通知到案執行。

另方面，矯正署全面清查李姓輔導員經辦所有的假釋案件，除吳姓受刑人外，尚有3名受刑人分數錯誤，其中2名已撤銷假釋回監執行，並修正分數及縮刑日數，第3名雖因作業分數登載錯誤，但綜合其他評量項目，仍符合假釋要件，出監時執行率已逾9成，目前已完成保護管束服刑期滿。

行政處分部分，監獄已召開考績委員會，分別核定李姓輔導員記過2次及時任主管申誡2次，並陳報矯正署從嚴審議中；也已調整李的勤務，不許再辦理假釋業務，並將全案資料移送台東地檢署偵辦，追究刑事不法責任。

針對這次事件，矯正署表示，除檢討，並提出4項策進作為，首先，責令各矯正機關落實受刑人累進處遇考評作業流程，組成審查小組複查每位受刑人分數，強化考評精確性。

第2，資訊作業系統建立複核機制，由審查小組成員分別輸入受刑人各面向分數，避免指定單一承辦人員負責，致連環疏失。

第3，視各矯正機關每月假釋陳報人數，延長足夠審核作業時間，使各機關能充分確認陳報資料正確性。

第4，強化全國教化人員教育訓練，提升訓練密度，精進累進處遇考評與假釋陳報專業職能。

矯正署指出，希望透過多項措施，強化累進處遇考核及假釋陳報程序，避免錯誤情事再度發生，使每位受刑人在監接受專業教化處遇後，透過公平、正確考評，進而陳報假釋，運用假釋的後門政策，協助受刑人重新返回家庭，輔以執行保護管束，逐漸適應正常生活，助其成功復歸社會。

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