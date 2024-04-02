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龍井遭棄置含戴奧辛廢棄物逮5人 中市府限制土地轉移

中央社／ 台中2日電

台中龍井區某土地遭棄置含有戴奧辛、重金屬廢棄物，檢警逮捕連男等5人；中市府環保局今天表示，已要求業者清理廢棄物，土地目前限制轉移，土壤須經確認無污染才會解除管制。

台中市政府環境保護局在民國112年11月間，稽查龍井區鷺山段某土地，發現疑似非法傾倒廢棄物且認定有犯罪嫌疑，通報中檢建置的檢警環林聯合查緝環保犯罪聯繫平台，報請檢方指揮偵辦。

檢警調查，連姓男子等人組成廢棄物非法清除集團，租下台中龍井區某土地棄置含有戴奧辛、重金屬廢棄物，逮捕連男等5人，依違反廢清法等罪嫌起訴，其中3人遭檢方聲押獲准。

環保局長陳宏益今天接受中央社記者電訪表示，感謝檢警抽絲剝繭，找出廢棄物來源，已聯絡該縣市要求業者清理廢棄物，限期在1週內必須清理完畢。

陳宏益指出，避免此地土壤因雨天滲透廢棄物造成二次污染，第一時間已覆蓋帆布，訪查棄置點周邊200公尺內無住戶，下游處住戶多使用自來水，此處地下水流向由東向西，今年1月11日至此處地下水下游500公尺內2口民井採水，6項重金屬（鉻、鎘、銅、鉛、鋅、鎳）未超過地下水污染監測標準。

陳宏益表示，雖此污染物在土壤中不易溶出，但為安全起見，此土地目前限制轉移，土壤須經檢測無污染後，才會解除管制。

台中龍井區某土地遭棄置含有戴奧辛、重金屬廢棄物，檢警逮捕連男等5人。圖／台中地檢署提供
台中龍井區某土地遭棄置含有戴奧辛、重金屬廢棄物，檢警逮捕連男等5人。圖／台中地檢署提供

地下水 廢棄物 環保局長

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