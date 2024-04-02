張榮發過世8年…長榮兄弟爭產風波未平 幾件關鍵大案最高法院審理中

長榮集團創辦人張榮發逝世後，家族成員、公司老臣為爭奪經營權、遺產等，互提多起刑民事訴訟，至今多案尚未了結。聯合報系資料照

長榮集團創辦人張榮發逝世後，家族成員、公司老臣為爭奪經營權、遺產等，互提多起刑民事訴訟，至今多案尚未了結，甚至花錢買凶噴辣椒水、教唆黑道恐嚇，豪門內鬥、爭產、分家風波未息，社會大眾熱切關注。

張榮發2016年1月20日過世，遺囑中將存款、股票、不動產由四子、二房獨子張國煒單獨繼承，並指定張國煒接任長榮集團總裁，但大房三子張國政無法接受，向法院提確認遺囑無效訴訟，一、二審均判判張國煒勝訴，確認張榮發遺囑有效，案件上訴最高法院審理中。

除了爭奪遺產外，張榮發基金會也是「兵家必爭之地」，張國政曾認為張榮發基金會未遵期改選董事，侵害他身為捐助人監督的權利，提告請求確認張榮發基金會與鍾德美等14人間的董事委任關係、與鍾德美的董事長委任關係自2020年3月9日起不存在，最高法院判張國政敗訴確定。

張榮發基金會2018年12月11日在長榮國際公司召開董事會，預定改選董事，張國政的連襟謝國獻意圖阻止會議順利進行，也想阻擋老臣柯麗卿參加董事會支持大房長子張國華，他透過新北市永和區永樂里長許政鎧，找多名黑道成員，並提供柯麗卿的姓名、電話、車號等個資。

黑道成員於董事會當天，騎機車從後方撞擊柯麗卿的座車，趁機朝柯麗卿噴辣椒水，導致額頭、眼睛、前臂及手背刺痛、灼熱，使柯麗卿無法立刻前往董事會；柯麗卿向謝國獻、許政鎧等5人連帶求償200萬元，一審判賠60萬元。

兩人欲讓戴錦詮、鍾德美辭去長榮國際公司總經理、張榮發基金會董事長兼執行長，以同樣手法由黑幫成員尾隨戴錦詮的座車，持甩棍闖入停車場，並打電話恐嚇鍾女「你若不配合將至你家放火、對你及家人不利」、「你2日內要辭去基金會董事長及執行長職務」、「不得出席長榮國際公司股東會」，最高法院依違反個人資料保護法等罪判謝3年10月徒刑、許1年6月，並宣告緩刑4年定讞。