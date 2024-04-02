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爭長榮經營權！張榮發慈善基金會董事會大房內鬥 張國華、柯麗卿敗訴

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

張榮發長子張國華。聯合報系資料照
張榮發長子張國華。聯合報系資料照

長榮集團創辦人張榮發過世後，爭產訴訟不斷，張榮發慈善基金會2021年5月3日舉行第8屆第12次董事會，以特別決議方式選任包括三子張國政在內等8人為基金會第9屆董事，但同年7月13日第8屆董事又開了第13事會議，大哥張國華、老臣柯麗卿等6人提確認決議不成立訴訟，一審敗訴。台灣高等法院今駁回張國華6人上訴。

張國政的人表示，2021年7月13日由吳景明召集召開第8屆第13次董事會，決議選任董事，但決議未經衛生福利部許可，依財團法人法規定，基金會第8屆董事長、董事身分尚未解消，吳有權召開第8屆第13次董事會，與會的人也具第8屆董事身分，決議自當成立。

北院認為，基金會依財團法人法規定檢送決議給主管機關衛福部，衛福部以「尚有爭議」及「開會通知內容尚待釐清」，檢還相關資料給基金為，可認衛服部未許可基金會第8屆第12次董事會、第9屆第1次董事會決議，因此應延長原董事執行職務至改選董事就任時為止。

一審敗訴後，張國華、柯麗卿等人上訴。高院民事庭認為吳景明等人已向北院聲請定暫時狀態處分，北院裁准，吳自得於確認事件判決確定前，行使董事長職權。吳景明8人雖簽署第9屆董事願任同意書，但對終止第8屆董事委任關係無效力，因此吳有權開董事會。

張榮發慈善基金會第8屆董事任期屆至未及改選，吳景明於2021年間多次召開董事會議，都因出席董事人數未達法定特別決議的門檻，無法進行董事改選。基金會於同年2月20日向衛福部申請改以普通決議選舉董事，衛福部許可，高院認為依財團法人法規定，以普通決議選舉第9屆董事於法有據。

高院認為，第8屆第13次董事會的決議沒有違反財團法人法第45條第1項第2款但書、第4項，及張榮發基金會捐助章程第14條第1項後段規定，法院無從宣告吳景明、張國政的決議行為無效，判上訴駁回。本件仍可上訴。

張國政 張榮發 衛福部 財團法人法 長榮

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