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彰化男入境口袋藏5顆鸚鵡蛋 法院判決出爐他要繳3萬給公庫

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

家住彰化市46歲林姓男子去年元月間自泰國搭機返台，卻在入境檢查時，遭海關人員察覺他神色慌張，攔下檢查時，赫然在他的衣物口袋內，查獲4顆鮭色鳳頭鸚鵡及1顆緋紅金剛鸚鵡尚未孵化的受精蛋，遭檢方起訴，桃園地院進行簡易判決，將林男依犯動物傳染病防治條例的非法輸入檢疫物罪，判處徒刑3月，緩刑2年，判決確定半個月內支付公庫新臺幣3萬元。

判決事實指出，泰國是我國行政院農業部公告的高原性家禽流行性感冒及新城病（即禽鳥傳染病）疫區國家，受精禽鳥蛋非經檢疫不得輸入，且保育類野生動物的活體，非經主管機關同意也不得輸入，林男去年1月27日在泰國某處由泰國友人無償取得鮭色鳳頭鸚鵡（學名：Cacatua moluccensis）未孵化受精蛋4顆及紅金剛鸚鵡（學名：Ara macao）未孵化受精蛋1顆，翌日上午搭乘越捷航空VZ-562班機於下午3時30分入境台灣。

林男在桃園國際機場第一航廈入境時，由於神情相當不自然，吸引財政部關務署台北關人員注意並攔查，發現林男穿著的上衣有些奇怪，進一步詢問發現他的衣物各個口袋內，分別放置有2種鸚鵡的未孵化受精蛋共5顆，案經內政部警政署航空警察局移送偵辦。

檢警調查時，林男皆坦承不諱，檢察官認為林男觸犯動物傳染病防治條例的擅自輸入禁止輸入的檢疫物、違反野生動物保育法的未經中央主管機關同意，輸入保育類野生動物活體的規定，並向法院聲請簡易判決。

法官審酌，被告林男擅自跨國輸入保育類野生動物的受精卵，此行為對於該保育類野生動物的保育自有重大危害，無異是破壞自然生態平衡，且未經檢疫，已對主管機關管控、防範人禽共通傳染病造成潛在危害，所幸被告甫輸入即遭查獲，尚未對社會造成進一步危害，惟念及被告犯後坦承犯行，兼衡其犯罪動機、目的、手段及其智識程度、生活等情狀，量處主文之刑。

至於被告林男的犯罪所得，即輸入的鮭色鳳頭鸚鵡的未孵化受精蛋4顆及緋紅金剛鸚鵡的未孵化受精蛋1顆，業據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局新竹分局鑑定後銷燬。

圖為保七總隊曾經查獲過的緋紅金剛鸚鵡。記者蕭雅娟／翻攝
圖為保七總隊曾經查獲過的緋紅金剛鸚鵡。記者蕭雅娟／翻攝

保育類野生動物 泰國 鸚鵡

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