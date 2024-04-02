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刑事濫訴案頻繁拖垮工作 檢察官：應考慮使用者付費

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

檢察官工作繁多，宜蘭地檢署每名檢察官平均1個月收案過百，不乏許多濫訴案，有些告訴人提告上千次，幾乎都以不起訴或簽結坐收，形同浪費司法資源。有檢察官認為，應該學習德國，民眾提刑事告訴也要付費，但如何在「保障人民權益」與「減少濫訴」之間取得平衡會是個問題。

宜蘭地檢署去年底偵結1件醫療糾紛，告訴人曾因傷口感染，到縣內大型醫院就醫，做完傷口清創手術後，詢問醫師如何快速恢復，醫師為他進行第二次手術縫合；告訴人事後「越想越不對勁」，質疑該醫師為何沒有在第一次手術就縫合，提告過失傷害。

該案最後依「難憑告訴人主觀臆測及片面指訴，認為被告擔負過失傷害之責」，處分不起訴。據了解，告訴人並非只此一案，曾多次因醫療糾紛提告，有些醫師怕打官司，選擇賠錢和解；這名告訴人也不是唯一的濫訴者，檢察官透露，甚至有人提告上千次，大多是證據不充分的刑事案件，也幾乎都以不起訴或簽結坐收。

「每個月詐欺等案件已經夠多了，還要花時間處理這些濫訴案」，一線檢察官認為，濫訴已經對司法資源造成頗大負擔，應想辦法制衡；2020年立法院三讀通過修正民事訴訟法，法院可以對實質上有濫訴行為的告訴人，處以12萬元以下罰鍰並負擔被告訴訟費用，不過僅限於民事提告。

檢察官指出，中華民國法律體系主要學習自德國，後者的刑案提告制度中，就有類似「使用者付費」的概念，台灣卻沒有沿用這項制度，「主要還是擔心損害人民訴訟權的爭議」；然而長此以往，只會繼續拖累檢察官的工作效率，衍生出更多問題，法界應該認真思考相關制度的可行性。

濫訴案件眾多，拖垮檢察官工作效率，有檢察官建議參考德國訴訟制度，告訴人提告刑事案件也要負擔費用。本報資料照
濫訴案件眾多，拖垮檢察官工作效率，有檢察官建議參考德國訴訟制度，告訴人提告刑事案件也要負擔費用。本報資料照

刑事訴訟 司法 提告 檢察官 醫師

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