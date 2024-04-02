新黨LINE群組內訌！謝啟大控楊世光炒股被告遭判刑3月

新黨前立委謝啟大在「新黨群組」指摘同黨黨員、主持人楊世光炒股票，楊自訴謝加重誹謗罪，謝被告反訴楊犯誣告罪；法官審理，2人皆無罪答辯，台北地院認定謝犯散布文字誹謗罪，判她有期徒刑3月，楊獲判無罪。謝、楊可上訴。

依判決書所述，謝啟大2023年8月27日上午在「新黨第10屆黨代表通訊錄」的LINE群組內，傳送楊世光炒股票、被法辦等事，造成群組中28名成員得以閱覽，楊提告謝誹謗，謝反訴楊誣告。

謝啟大傳述內容為「楊世光在台灣又以公開幫助他人炒股票方式，讓信任他的人，投入的錢無法拿回！」、「請大家告訴大家！不要把錢放在楊世光指定代炒股票的帳戶中！」、「楊世光在大陸已經被追訴」等。

謝啟大否認犯罪，辯稱她指摘楊世光涉在中國違法操作股票的言論，台灣有媒體報導過，楊當時為新黨推出的總統候選人，楊的行為有害黨譽；謝說，楊經營Youtube頻道「楊世光在金錢爆」，訂閱人數43萬人，楊是公眾人物，作為可受公評。

法官認為，謝啟大在群組內的言論，使閱覽的人對楊世光產生負面觀感，顯然已造楊名譽受損；謝表示發文前確經合理查證，但她所提的證據，卻不值得採信。

判決說，謝啟大與楊世光互不相識，卻在群組毀損楊的名譽，她之前有犯誹謗罪判刑確定執行完畢的紀錄，考量她自述台大法律研究所碩士、有律師執照、曾任法官、立法委員，目前領取1個月1100元的老人津貼，依法判刑。