寄居建案大便還沒沖 台南維修工人被抓包判拘役
吳姓包商承攬台南仁德住宅整修工程，前年9月間指示高姓員工入內拿取工程用水槽，高取得鑰匙後寄居屋內，張姓屋主發現馬桶裡有大便沒有沖，懷疑遭人入侵，深夜蒐證將高逮個正著，狀告吳、高2人，高否認闖空門，法官認他無故侵入他人建築物處拘役20日，吳獲判無罪。
高說，因為肚子痛進去裡面大便，他大約晚間11時許從大門進入的。他平常都在外面睡覺，他問老闆說有沒有地方可以睡覺，老闆跟他說有以前做工的地方可以睡覺，所以就將鑰匙給他了。高否認無故侵入他人建築物。
張姓屋主說，前年9月26日早上他回去建物時，發現廁所有人使用過的痕跡，馬桶裡有大便沒有沖，他就懷疑是不是有人跑進來，於是便將後門用木頭頂住，不讓別人從外面開。當晚他特地繞過去再看一次，他就發現大門鎖整組壞掉。
張表示，用手機的手電筒開始照屋子，結果高衝出來問他是誰，他回答「我是屋主」，高卻說房子是自己的，是一個吳先生將鑰匙給對方，叫對方去住的。這時他就打電話報案，因為工程上問題，所以現在還在跟包商打官司。
吳姓包商指出，沒有跟高說本案建物可以睡覺，高自己有租房子，不需要在那裡睡覺。他跟另外1位員工一起租在附近，離建物很近，他不需要跑去那地方睡覺。
台南地院認為，高偵訊中自白不得作為認定吳犯行唯一證據，也與高審理中具結後證述內容迥異，可信性過低而不足採。又無其他直接或間接證據認定吳確有教唆無故侵入他人建築物犯行，判吳無罪外，高無故侵入他人建築物則處拘役20日，可上訴。
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