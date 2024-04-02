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外遇生小孩被抓包...人夫反指責老婆有異味 法官仍判要賠

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中吳姓人夫背著劉姓妻子和賀姓女子發生婚外情還生小孩，劉控訴2人侵害配偶權求償200萬元，吳則說夫妻已分居12年、情分薄弱，反控妻子身上有異味不治療，導致他興趣缺缺；法院審酌，吳、賀婚外情還生子，嚴重侵害劉配偶權，判2人應給付劉50萬元，可上訴。

劉女控訴，她和吳男結婚近30年，早年一起到加拿大經營事業，後來先生說要去大陸發展生意，後稱當地環境不佳就回台灣，自己則留守在加國。未料她2022年返台時，先生就告知賀女發生婚外情生下1個小孩，3人也共同生活至今。

劉女指出，先生甚至還出資替賀女成立公司，2人嚴重侵害她配偶權，造成精神上受有相當痛苦，對吳男、賀女求償200萬元。

吳男抗辯稱，他在大陸經商多年，妻子既不願共同前往，也不肯利用假期去探視他，夫妻情分已經薄弱，並稱妻子多年前身體產生異味，但她卻拒不治療，導致自己興趣缺缺，彼此分居長達12年，顯然婚姻已觸礁、情誼已盡。賀女也說，她認識吳男之初不知對方已婚，生下小孩後才發現。

2人認為，吳男和妻子互動不佳，分居多年也無親密關係，也反控劉女也怠於維持婚姻幸福，認為其求償200萬元過高，僅同意賠償10萬元。

台中地院查，吳男婚姻關係存續中和賀女婚外情生下小孩，有戶籍謄本可佐，足見2人逾越正常男女關係，破壞劉女婚姻情節重大。

法院並審酌雙方職業、學歷、收入及侵害程度等，也斟酌2人都是成年人，應具成熟思慮及判斷是非對錯能力，卻仍侵害劉女配偶權，判2人應給付劉女50萬元。

外遇示意圖。示意圖／ingimage
外遇示意圖。示意圖／ingimage

婚外情 婚姻

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